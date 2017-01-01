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SON DAKİKA Mersin'de polis aracına saldırı: 2 polis yaralı

Mersin'de polis aracına düzenlenen saldırıda 2 polis yaralandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 08:11:19 Güncelleme: 11:21:34 AA

Mersin'de, polis aracına patlayıcı madde atılması sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde polis aracına patlayıcı madde atılarak saldırıda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.

"PATLAYICININ UZAKTAN KUMANDALI OLDUĞU DEĞERLENDİRLİYOR"

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Tece Polis Merkezi Amirliğinde görevli ekibe yönelik saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirten Çakacak, "Saldırıda kullanılan patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu değerlendiriliyor. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Arkadaşlarımız tüm detayları titizlikle inceliyor. Güvenlik güçlerimiz failleri en kısa sürede yakalayacaktır." diye konuştu.

Çakacak, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını kaydederek, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılarımızın gerekli müdahale ve kontrolleri yapıldı. Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok, durumları iyi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattıklarını söyledi.

"BUNLARIN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, saldıryla ilgili yaptığı açıklamada "Bu hain terör örgütü, PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın biz bunların kökünü kurutacağız" dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    allah acil şifalar versin
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