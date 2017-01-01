Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ örgütüne üye olanlara karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 03 Nisan 2017 Pazartesi günü raporu.

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İZMİR'DE 11 ASKER TUTUKLANDI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 askeri personel tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 11 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı. (AA)

MERSİN'DE 20 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 20'si daha adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 gün önce gözaltına şüphelilerden 21'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı, biri ise savcının talimatıyla salıverildi.

Zanlılar, Toros Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesine sevk edildi.

Operasyon kapsamında 9 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Mersin'de 28 Mart'ta FETÖ'ye ait dernek ile vakıflara üyelikleri bulunduğu ve ByLock kullandıkları iddia edilen 32 zanlının yakalanması için operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler ile avukat ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış, 2 eski öğretmen daha önce tutuklanmıştı. (AA)

KAYSERİ'DE SOSYAL MEDYADA FETÖ PROPAGANDASI YAPAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından FETÖ/PDY propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A, H.K, H.B, M.T, N.A, S.Ü. ve Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.K. ve B.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ANTALYA'DA HAVALİMANI MÜDÜRÜ DAHİL 5 GÖZALTI

Antalya'da Gazipaşa Havalimanı Müdürü C.A. ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde doktor A.A., esnaf A.Y. ve M.T. ile itfaiye işçisi G.C.Y., sabah yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)

İZMİR'DE 54 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kadrosuna yönelik yapılan operasyonda yakalanan 88 şüpheliden 54'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 28 ilde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişilere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Eğitim alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yapılan operasyon kapsamında 155 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunurken, şüphelilerden 88 kişi gözaltına alındı. Hakkında aranma kararı bulunan şahısların aranması devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin Sema Özel Eğitim Kurumları ve Yayıncılık A.Ş ve Şelale Özel Eğitim Kurumları ve Yayıncılık A.Ş adı altında kurulmuş ve faaliyet göstermiş, FETÖ/PDY yapılanmasına ait öğretim kurumlarında örgüt adına illegal faaliyet gösteren öğretmen, bilişimci, muhasebeciler oldukları belirtildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 54'ü tutuklanırken, 34'ü ise adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı kararı konularak serbest bırakıldı. (İHA)

MUĞLA'DA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) öğrenim gören öğrencileri FETÖPDY'ye kazandırmak için çalışma yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, MSKÜ'de öğrenim gören gençleri örgüte kazandırmak amacıyla faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik 27 Mart Pazartesi günü operasyon yapıldı. Aralarında örgütün üniversite ev ağabeyleri ve bölge talebe sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu U.S., U.Ç., Y.Y., E.B., H.Ş., V.T., E.C ve Y.S.A. gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. ByLock kullandığı da tespit edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

ELAZIĞ'DA 8 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandığı belirlenen 8 öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yaptığı FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanan Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görevli olup açıkta bulunan 8 öğretmeni tespit etti. Bunun üzerine bugün TEM ekipleri, Elazığ'da 7, Malatya'da 1 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 8 öğretmen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

KİMSE YOK MU DERNEĞİNE OPERASYON: 32 GÖZALTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 82 kişiyi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önceden derneğe yapılan operasyonda elde edilen dijital delillerin incelemesinde bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "ByLock" kullandığı tespit edilen dernek çalışanı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 82 kişiyi yakalamak üzere İstanbul merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Derneğe yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda şüphelilerden 32'sinin gözaltına alındığı öğrenildi. (AA)

BURSA'DA 3'Ü İŞ ADAMI 16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa ve İstanbul'da yürütülen operasyonlar kapsamında 13'ü kendi kurumlarında öğretmen ve 3 iş adamının da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Bursa ve İstanbul'da FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Bursa'da özel eğitim alanındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü ile olan bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Erguvan Özel Eğitim Hizmetlerinde eğitimci olarak çalışan kişiler takibe alınmıştı. ByLock kullandığı ve örgüte maddi destek sağladığı belirtilen 13'ü eğitimci, 3'ü işadamı toplam 16 kişi sorgulamalarının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İHA)

İZMİR'DE 25 POLİS GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevden uzaklaştırılan 25 polis gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle açığa alınan ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 emniyet mensubuyla ilgili çalışma başlattı.

Karşıyaka, Buca, Ödemiş, Dikili, Gaziemir, Tire, Torbalı, Dikili ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 polis gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. (AA)

FETÖ SORUŞTURMALARI KAPSAMINDA 80 KİŞİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birçok ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. (AA)