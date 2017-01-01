03 NİSAN 2017
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Antalya'da denizde ölüm kalım mücadelesi

Yaklaşık 30 metre yükseklikten sürüklenerek denize düşen genç, üç tarafı kayalıklarla kaplı bir alanın ortasında mahsur kaldı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:34:23 Güncelleme: 09:36:15 İHA

Antalya'da falezlerden düşerek kayalıklar arasında kalan gencin ölüm kalım mücadelesi deniz polisinin müdahalesiyle hastanede bitti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı varyantlarda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki bir genç, falezlerin olduğu bölgede bulunan bir kayadan düşerek sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten sürüklenerek denize düşen genç, üç tarafı kayalıklarla kaplı bir alanın ortasında mahsur kaldı. Dalgaların şiddetiyle dakikalarca kayalıklara çarpan genci fark edenler durumu 155'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gencin sarp kayalıklar sebebiyle karadan kurtarılamayacağının anlaşılması üzerine deniz polisinden yardım talep edildi.



CAN SİMİDİYLE HAYATA TUTUNDU

Çok geçmeden olay yerine deniz polisi botu geldi. Polis botundan tek başına atlayan balık adam, yüzerek yorgun düşen gencin yanına yaklaştı. Üstündeki elbiselerin yırtıldığı gözlenen genci kurtarırken oldukça zorlanan polis, kendi hayatını da tehlikeye atarak gencin can simidine tutunmasını sağladı. Polis, genci ilk olarak bottaki ipe bağlı can simidiyle dar ve tehlikeli kayalıkların arasından uzaklaştırdı, ardından açığa götürerek gencin güvenliğini sağladı. Daha sonra bota doğru yönelen polis, genci burada hazır bulunan diğer ekiplere teslim etti. Yüksek miktarda su yuttuğu için şokta olduğu gözlenen gence ilk müdahale yine polisten geldi. Önce suni teneffüs uygulanan gencin, yuttuğu suları çıkarması sağlandı. Genç daha sonra botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürülerek 112 ekiplerine teslim edildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ancak sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 saat önce
    Allah yardımcısı olsun
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