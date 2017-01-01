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Tekirdağ'da esrarengiz cinayet

Polis ekipleri cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:40:16 Güncelleme: 09:42:36 AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tüfekle vurulan kayınpeder ile gelini hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katından tüfek sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, Hüseyin Gerçik (50) ile gelini Yaşariye Gerçik'i (26) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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