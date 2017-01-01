03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da pompalı tüfekli sarhoşlar korku saçtı

Pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçmak isterken yakalanan zanlılar, kendilerini yere attı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 09:59:08 Güncelleme: 10:35:31 İHA

Adana'da sarhoş olduğu iddia edilen 5 kişi, darp ettikleri çocuğun motosikletini yakmaya çalıştı. Pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden kaçan zanlılar polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yarım adada meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen 5 kişi, motosikletiyle adaya gelen 16 yaşındaki Ersin Y.'ye sözlü olarak sataşıp darp etmeye başladı.

MOTOSİKLETİ ATEŞE VERDİLER

Darp ettikleri sırada Ersin Y.'nin adada bulunan yakınları olaya müdahale etmek istedi. Olay daha da büyüyünce, isimleri öğrenilmeyen 5 kişi Ersin Y.'nin motosikletini yakmaya çalıştı. Vatandaşlar tarafından alev alan motosiklet söndürüldü.
Şahıslar bu sırada havaya pompalı tüfekleriyle üç-dört el ateş etti. Ateş ettikleri sırada, ada içerisindeki bir esnaf araca taş attı, araçta bulunan bir kişi başından yaralandı.

Olay sonrası otomobil ile kaçmaya çalışan şahıslar, polis tarafından ada girişinde yakalandı. Araçta bulunan kişiler basın mensuplarına saldırmaya çalışırken, dikkat çekmek için kendilerini yere attı ve el kol işareti yaptı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 3 saat önce
    çocuğumu bu ülkede büyütmek istemiyorum.. en kısa sürede göçmenlik işlemlerini başlatacağım.
  • Misafir 3 saat önce
    Sarhoş olmaları indirime neden olmasin lutfen
  • Misafir 3 saat önce
    Tek sevindirici durum orada bir kadının olmaması.
  • Misafir 3 saat önce
    allahtan orada bir kadın yok ! ! !
  • Misafir 6 saat önce
    Adana'da sıradan bir gün
  • Misafir 7 saat önce
    Adana artık utanç kaynağı haline geldi. Bence artık önlem alınmalı hergün 1 Adana haberi çıkıyor.
  • Misafir 7 saat önce
    Bu ülkeyi terkedesim var
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'daki korkunç cinayette müebbet hapis cezası istemi
GÜNDEM

Korkunç olay! Faili meçhuldü, art arda gelen ihbarlar. ...
Adana'da yakalanan cezaevi firarisi adliye kapısına kafa attı
GÜNDEM

Ailesi saldırdı, kendisi...
Adana'daki muhtar cinayetinde yasak aşk iddiası
GÜNDEM

Muhtar cinayetinde yeni iddia!
Adana'da evde zorla tutulan kadınları polis kurtardı
GÜNDEM

Dehşet evi! Can havliyle kaçan kadın ihbar etti
Adana'da gelin ve damat düğün salonu yerine polis merkezine gitti
GÜNDEM

Adana'da yaşandı! Soluğu düğün salonu yerine polis ...
Adana'da muhtarın vurduğu şahıs öldü
GÜNDEM

Mahalle muhtarının vurduğu kişi yaşamını yitirdi
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU