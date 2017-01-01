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İzmir'de karakolda intihar girişimi

Nöbetçi polis memurunun durumu erken fark etmesiyle demir parmaklıklara bağlı olan ip kesildi ve zanlı Coşkun A. kurtarıldı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:12:05 Güncelleme: 10:13:52 İHA

İzmir'de, hırsızlık suçundan aranan ve polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretine konulan bir kişi, nezarette bulunan battaniye ve üzerindeki atleti kullanarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, dört hızsızlık suçundan dosyası ve yakalaması bulunan Coşkun A., yapılan operasyonla güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İddiaya göre, gece saatlerinde nezarete alınan Coşkun A., sabaha karşı polis memurundan battaniye istedi. Zanlı, battaniye kenarını sökerek ip haline getirdi ve üzerinde bulunan atletini de kullanarak demir parmaklıklara bağladı. Coşkun A., daha sonra da ipi boynuna geçirerek intihara kalkıştı. Bu esnasında nöbetçi polis memurunun durumu erken fark etmesiyle demir parmaklıklara bağlı olan ip kesildi ve zanlı Coşkun A. kurtarıldı. İntihar esnasında boynundaki ip sebebiyle nefessiz kalan şahıs kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. 112 Acil Servis ekibinin gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan Coşkun A., ardından Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan Coşkun A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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