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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir günü

'Hayır' kampanyasını yürüten CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir günlük temposuna Habertürk TV tanıklık etti

03 Nisan 2017 Pazartesi, 10:12:28 Güncelleme: 10:26:55 HABERTURK.COM

Referanduma sayılı günler kala meydanlar hareketlendi. Liderler sahaya indi. Günde birden fazla adreste vatandaşlarla bir araya geliyorlar. Habertürk TV muhabiri Ömer Topsakal, CHP liderinin yoğun referandum kampanyasında bir gününde yaşadıklarına tanıklık etti.

"FEDAKARLIKTA BULUNMAK GEREKİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yolculuğuna konakladığı otelde başladı. Kılıçdaroğlu, "Herkes yatağını özler, evini özler biz de özlüyoruz. Ama üstlendiğimiz bir görev var, bunun gereğini de yerine getirmek zorundayız. Fedakarlıkta bulunmak gerekiyor, biz de onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

CHP lideri kampanya için, zaman zaman karayolunu zaman zaman da havayolunu tercih ediyor.

Burdur'a giderken konuşan Kılıçdaroğlu, "Mümkün olsa her yere karayolu ile gitmek isterim. Örneğin bir kahveye rastlıyorsunuz, insanlar oturmuş, hemen iniyorsunuz orada, kahvedeki vatandaşlarla tokalaşıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz" açıklamasında bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabahın ilk saatlerinde kalkıyorsunuz, traşınızı oluyorsunuz, günlük gazetelere bakıyorsunuz, daha önceden belirlenmiş olan yol haritasına göre yola çıkıyorsunuz." dedi.



CHP REFERANDUM İÇİN SADECE TÜRK BAYRAĞI KULLANILIYOR
Kılıçdaroğlu, kampanya stratejisinde sadece Türk bayrağı kullanmalarını, "Yapılan değişiklik 80 milyonu ilgilendiriyor, o zaman bunu bir parti kampanyasına dönüştürmek doğru değil" diye açıkladı.

HİÇ DEĞİŞMEYEN İKİ VURGU "ÇOCUKLAR VE ANNELER"
Kemal Kılıçdaroğlu, meydanlarda değindiği "Çocuklar ve anneler" vurgusu için, "Çünkü annelerin, kadınların sezgisi daha güçlü, tehlikeyi daha önceden görebiliyorlar ve anneler çocuklarına çok düşkün. O nedenle annelere sesleniyorum, diyorum ki freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz" açıklamasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU BURDUR'DA DA BOZKURT İŞARETİ YAPTI
Kayseri mitinginde Habertürk kamerasına yansıyan bozkurt işaretini Burdur'da da yapan Kılıçdaroğlu, "Düşünce özgürlüğünü dile getiriyorlar, ülkücü de bizim vatandaşımız. Bir arada, aynı bayrak altında, birlikte huzur içinde yaşayabilmeliyiz" diye konuştu.



PROGRAM 12 SAATİ AŞKIN SÜRDÜ
Burdur ve Isparta'da yoğun bir çalışma yürüten Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ayrı programa katıldı, ardından da programa başladığı yere (İstanbul'a) geri döndü.

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