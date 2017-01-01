03 NİSAN 2017
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Tokat
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Tokat'ta YGS'ye ilaçla giren genç kız hayatının şokunu yaşadı

"Her şeye çok dikkat ettim ilacın buna neden olabileceğini düşündüm. ÖSYM'yi aradım ulaştığım kişiler tutanak tutulduğunu ve 'sınava izinsiz ilaç sokmuşsunuz' dediler"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:09:37 Güncelleme: 14:19:26 İHA

Tokat'ta Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında ( YGS) nefes açıcı tüp ilaç kullanan Zehra Betül Baş, salon görevlilerinden izin almasına rağmen sınavının ilaç kullandığı için geçersiz sayıldığını ileri sürdü.

Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi 4. Sınıf öğrencisi Zehra Betül Baş (18), Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) iddiasına göre görevlilerin izni ile nefes açıcı tüp ilaçla girdi. Sınav sonuçlarının 28 Mart'ta ise ÖSYM ekranında "Sınav kurallarına uymadığınız için sınavının geçersiz sayılmıştır" yazısını gören genç kız hayatının şokunu yaşadı. Başından geçenleri basın mensuplarına anlatan Zehra Betül Baş, yaklaşık 4 yıldır alerjik astım rahatsızlığı bulunduğunu ve aşırı stresli durumlarda strese bağlı öksürük nöbetleri geçirdiğini kaydetti.

"SORUN OLMAZ DEDİLER"

Sınavda öksürük nöbetine girme ihtimaline karşı çevresindekilere rahatsızlık vermemek için tüp ilacı yanına aldığını ifade eden Baş, açıklamalarına şöyle devam etti: "YGS sınavına İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi'ne gittiğimde ilacı önce güvenliğe gösterdim. Güvenlik bana 'Birkaç tane daha böyle ilaç getiren oldu. Bina sorumlusuna yönlendiriyoruz' dedi. Yanımda bir öğretmen eşliğinde bina sorumlusunun odasına gittik. Başka hocalar da vardı orada. Bina sorumlusuna yanımdaki öğretmen durumu anlattı. Bina Sorumlusu da bunun üzerine 'Sorun olmaz' dedi. Ben de bunun üzerine 'Hocam sorun olmaz değil mi? Eğer sorun olacaksa sizde kalabilir' dedim. 'Yok biz hallederiz' deyip o şekilde beni sınıfıma yönlendirdiler. Sırama oturdum. Sınıftaki gözetmen belgelerimi kontrol etti. Sonra salon başkanı geldi.

İlk sınıfa geldiğimde bana ilaç kullanan öğrencinin ben olup olmadığımı sordu. Kitapçıklar hallolduktan bir süre sonra ilacımın ismini sordu söyledim. Bir de başvuru yaparken bunu belirtmiş miydiniz diye sordu. Ben de 'Belirtmedim ama sınav görevlisinin izni dahilinde içeri soktuk ilacı. Eğer sorun olacaksa sizde kalabilir hocam. Çünkü ben çok zorda kalırsam kullanacağım. Eğer zorda kalırsam verirsiniz ya da vermezsiniz. Siz bilirsiniz hocam' dedim. 'Bu sınav için sorun yok ama ikinci sınav için ÖSYM'ye bir dilekçe verirsen daha iyi olur. Ayrı sınıflar ayarlıyorlar' dedi. Tamam hocam dedim. Sonra sınavdan çıktım. Kimse de daha bir şey demedi" dedi.

SONUCU ÖĞRENİNCE HAYATI KARARDI

Sınav sonuçlarının açıklandığı gün 'Sınav kurallarına uymadığınız için sınavınız geçersizdir' diye bir yazı gördüğünde şok olduğunu ifade eden Baş, "Böyle bir şey beklemiyordum. Kim olsa çıldırırdı herhalde. Kendime hakim olamadım ağlamaya başladım. Ailem sakinleştirmeye çalıştı kendime geldiğimde sınavın neden geçersiz olabileceğini düşünmeye başladım. Her şeye çok dikkat ettim ilacın buna neden olabileceğini düşündüm. ÖSYM'yi aradım ulaştığım kişiler tutanak tutulduğunu ve 'sınava izinsiz ilaç sokmuşsunuz' dediler. Ben güvenlik dahil bina sorumlusu, sınıftaki gözetmen hepsine ilacı gösterdim, sorun olursa sizde kalsın dedim ama sorun olmayacağını söylediler. Onların izninde ve gözetiminde kullandım" dedim. Bana o bizi ilgilendirmez başvuruda belirtmeniz gerekiyordu dediler" şeklinde konuştu.

Çok çalıştığını emek verdiğini ve beklemediği bir şekilde sınavının geçersiz sayılması nedeni ile bir yılının boşa gittiğini ifade ederek gözyaşlarına boğulan Baş, "Gerçekten mağdurum, psikolog olmak istiyordum. Olacağım da gerçekten çok iyi bir psikolog olacağım önümdeki engelleri aşabilirsem. Tekrar sınava hazırlanmak zor olacak benim için o gücü kendimde bulamıyorum. Ama yapmam lazım" diye konuştu.

Genç kızın babası Osman Baş, zor günler geçirdiklerini ifade ederek,"O ağlıyor bizde onunla birlikte ağlıyoruz. Sınav görevlilerine seslenmek istiyorum 'aynı durumda sizin kızınız olsa idi siz ne yapardınız?' "İlaçla bu sınava girersen sınavın geçersiz olabilir" demek çok mu zordu. Müsaade edipte gıyabında tutanak tutarak sınavı iptal etmek ne demek lütfen emeğe biraz saygı" dedi.

ÖSYM yetkilileri ise sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalarla sınava girebildiğini kaydetti.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 4 saat önce
    aynen katılıyorum.gorevden alınmalıdır.
  • Misafir 4 saat önce
    Yazık ya. Düzeltsin bu durumu ÖSYM. O emekleri bende çalıştığım için çok iyi bilirim.
  • Misafir 4 saat önce
    Öğrencileri bi rahat bırakın.Böyle saçma bir durum olabilirmi çocuk astım hastası,nöbetmi geçirsin.Eğitim sisteminiz batsın
  • Misafir 4 saat önce
    suriyeli olucankı beles gırıcen yoksa turksen hayat sana zor :D
  • Misafir 4 saat önce
    ösym denen saçmalık kaldırılmadığı süretçe daha çok gencimiz mağdur edilecektir. sonra beyin göçü neden oluyor diye saçma sapan konuşuyorlar.
  • Misafir 5 saat önce
    M.E.B HEMEN O ÖĞRETMENİ BULUP MESLEKTEN İHRAÇ ETSİN
  • Misafir 6 saat önce
    Osym öğrencilere niye eziyet ediyor anlamıyorum
  • Misafir 6 saat önce
    Sınava girdiği okuldaki yetkililer hakkında işlem yapılması gerek.yanlış bilgi verilme durumu var.
  • Misafir 6 saat önce
    işin suyunu çıkardılar artık
  • Misafir 6 saat önce
    O tutanağı tutanı bulacaksın.
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