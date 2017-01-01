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hava harekatı
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PKK'ya hava harekatı

Terör örgütüne ait silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef imha edildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:28:47 Güncelleme: 12:14:00

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ile Basyan bölgelerindeki terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatında, silah mevzileri, sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef kullanılamaz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Hakkari ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerine dün saat 13.15-13.42 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, bölgedeki silah mevzileri ile sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedefi imha etti.

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