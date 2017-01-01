03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bayrampaşa
GÜNDEM

Bayrampaşa'daki operasyonda kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

2 farklı iş yerine düzenlenen operasyonda ele geçirilen ruhsatsız ve faturasız silahlar arasında, kalem şeklindeki suikast silahı dikkat çekti

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:29:23 Güncelleme: 11:39:00 İHA

Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız ve faturasız silah ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Silahlar arasında kalem şeklinde suikast silahı dikkat çekti.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Bayrampaşa Yenidoğan ve Yıldırım Mahallelerinde bulunan 2 iş yerinde çok sayıda ruhsatsız ve faturasız silah olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler hemen harekete geçerek teknik ve fiziki takip başlattı. Bu kapsamda 28 Mart'ta 2 iş yerine operasyon düzenlenerek aramalar yapıldı.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 11 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 2 adet uzun namlulu pompalı tüfek, 2 adet namlusu açılmış kurusıkı tabanca, 3 adet yiv- set açılmış namlu, çeşitli tabanca mekanizmaları, 24 adet açılmış namlu, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.



Operasyonda H.S. (29), O.C.K. (23) ve A.Ş (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telefonu
GÜNDEM

Başbakan Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telefonu
Hakkında soruşturma açılan CHP'li Hüseyin Bozkurt'tan açıklama
GÜNDEM

CHP'li Bozkurt: Tüm sözlerimin arkasındayım
Edirne'de sülük ele geçirildi
GÜNDEM

Binlercesi canlı halde ele geçirildi! Tül çorap içinde. ...
Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' yanıtı
GÜNDEM

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazeliğe ...
Şanlıurfa'da gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme
GÜNDEM

O aileyle ilgili yeni gelişme! Gardıropta yaşıyorlardı. ...
Çankırı'da 45 haneli köydeki 25 ev yandı
GÜNDEM

45 haneli köydeki 25 ev kül oldu!
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU
Başbakan Binali Yıldırım: Türkmen soydaşlarımızın yanında olacağız
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: SOYDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI