Semih Yalçın'dan "cumhurbaşkanı yardımcılığı" yanıtı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bir pazarlıklarının olmadığını, 16 Nisan'da çok rahat 'Evet' çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.

Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtlayan Yalçın, anayasa değişikliğine parti değil, ülke menfaati için destek verdiklerini söyleyerek "MHP'yi bitirir" eleştirilerine de "Bu sistem MHP'yi neden bitirsin, MHP'den rahatsızlıkları ne, ülkenin önünü açıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"BİZ PAZARLIK YAPMAYIZ"

Yalçın, Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcılığının gündeme gelmesi ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Ben MHP'nin Genel Başkan Yardımcısıyım, 'Herhangi bir pazarlık yok' diyorsam sanırım buna itibar edilmesi gerekir. Biz pazarlık yapmayız. Bugüne kadar da böyle bir örnek yaşamadınız. Ne başbakan ile ne cumhurbaşkanı ile, ne açık ne kapalı... Herhangi bir pazarlık yok. MHP lideri 11 Ekim'de bu çıkışı yaparken sadece ve sadece ülkenin geleceğini düşündü. Halkımız da buna inanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığına gelince... Doğmamış çocuğa fistan biçiyoruz gibi durum içine giriyoruz. Pazarlık olmadığı için böyle bir konuşma da gerçekleşmedi."

"2019'A KADAR HAZIRLIK SÜRECİ"

Evet çıktığı takdirde kanunlarda 18 maddenin öngördüğü değişikliklerin yapılacağını MHP'nin de ilkeleri doğrultusunda buna destek vereceğini kaydeden Yalçın, "Mesele sadece kanun değil, müesseselerde de bir değişiklik olabilir. Yani 2019'a kadar olan süre bir hazırlık sürecidir" diye konuştu.

"HAYIR DİYENLER DE MASUM"

Referandum sonuçlarına ilişkin keskin açıklamalarda bulunmanın seçmene saygısızlık olacağını kaydeden Yalçın, "16 Nisan'da çok rahat 'Evet' çıkacağını tahmin ediyoruz. Ama 'Hayır' diyenlerin de masum vatandaşlar olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken de 'Hayır' bloku içinde FETÖ'nün, PKK'nın, zararlı unsurların sayılması bütün Hayırcıların aynı kefeye konulduğu anlamına gelmez" dedi.