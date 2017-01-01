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Muğla
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Muğla'da yapılan iğneden sonra fenalaşan kadın öldü

"Görevli hemşirenin iğneyi yapmasının ardından eşim Nurcan feryat etmeye başladı. Ağzından köpük geldiğini görünce, 'Eşim kesin öldü' dedim. O sırada zaten kendinde değildi"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:59:17 Güncelleme: 12:01:00 DHA

Muğla'da, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği sağlık ocağında yapılan iğne ardından fenalaşarak yoğun bakımda tedaviye alınan Muğlaspor'un eski oyuncusu Okan Pınar'ın annesi 49 yaşındaki Nurcan Pınar öldü.

Evli ve 2 çocuk annesi Nurcan Pınar, geçen 29 Mart'ta Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanınca eşi Mehmet Pınar tarafından 12 No'lu Yerkesik Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Boğazı ağrıyan Nurcan Pınar'ı muayene eden Dr. F.Ş., iddiaya göre ağrı kesici ve antibiyotik iğne yazarak eczaneden alınmasını istedi. Eczaneden getirilen iğnenin hemşire N.O., tarafından yapılmasından kısa süre sonra ev kadını Nurcan Pınar, "Bana bir şey oluyor. Kurtarın beni diyerek' fenalaştı. Ağzından köpük geldiği ve kustuğu belirtilen Pınar'ın kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kalbi çalıştırılan Nurcan Pınar, ambulansla Muğla'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nurcan Pınar, dün sabah saatlerinde yoğun bakım servisinde kurtarılamadı. Pınar'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Pınar'ın kesin ölüm nedeninin, ileri tetkiklerin ardından daha sonra kesinlik kazanacağı belirtildi. Halk Sağlığı İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ"

Yerkesik Orman İşletme Şefliği personelinden Mehmet Pınar, adalete güvenlerinin tam olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Doktor antibiyotik ve ağrı kesici olmak üzere iki iğne yazdı. Reçeteyle eczaneye giderek iğneleri aldım. Görevli hemşirenin iğneyi yapmasının ardından eşim Nurcan feryat etmeye başladı. Ağzından köpük geldiğini görünce, 'Eşim kesin öldü' dedim. O sırada zaten kendinde değildi. Kalbine masaj yapılıyordu. Eşimi o anda görünce elim ayağım boşaldı. Yaşama tutunur diye bekledik ama maalesef hayal kırıklığına uğradık. Savcılıktaki ifademde, 'Kim suçluysa cezasını çeksin' dedim. Adalete güvenimiz tam. Bu olayın kısa sürede aydınlatılacağına inanıyorum."

Yaşamını yitiren Nurcan Pınar'ın cenazesinin, bugün öğle namazı ardından kılınacak namazla Milas İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. Muğlaspor'un eski futbolcusu Okan Pınar'ın da görev yaptığı askeri birlikten izin alarak annesinin cenazesine katılmak üzere Muğla'ya geldiği ifade edildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    otopsi yapılmamışmı yoksa? hemen defnediyorlar?
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