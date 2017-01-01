Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen eylemin şüphelisi 2 terörist ve 1 işbirlikçinin, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saklandıkları evde yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde; 18 Ağustos 2016 tarihinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 5 polis memurunun şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı eylemin şüphelisi olan Mehmet Çamik ve Barzani Ferzende Yüksel isimli 2 bölücü terör örgütü mensubu ile söz konusu örgüt mensuplarını evinde saklayan Şefik Opçin isimli işbirlikçi şahsın saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındıklarını açıkladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER