03 NİSAN 2017
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Elazığ Emniyet Müdürlüğü
GÜNDEM

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran 2 terörist yakalandı

Elazığ emniyetine bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının şüphelisi 2 terörist yakalandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 13:58:34 Güncelleme: 14:03:22 İHA

İçişleri Bakanlığı, 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen eylemin şüphelisi 2 terörist ve 1 işbirlikçinin, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saklandıkları evde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde; 18 Ağustos 2016 tarihinde, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasına patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 5 polis memurunun şehit olduğu, 217 kişinin yaralandığı eylemin şüphelisi olan Mehmet Çamik ve Barzani Ferzende Yüksel isimli 2 bölücü terör örgütü mensubu ile söz konusu örgüt mensuplarını evinde saklayan Şefik Opçin isimli işbirlikçi şahsın saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındıklarını açıkladı.

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