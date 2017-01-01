Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de valilik önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına sert yanıt veren Erdoğan, "İşi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok bu kabusu yaşayacaklar" dedi. Erdoğan, "Kimlerin hayır dediğini görüyorsunuz" dedikten sonra "Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'hayır' diyor. Ama ben, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimi bunlardan tefrik ediyorum" mesajı verdi. Erdoğan'ın açıklamaları:

"DİNAMİK BİR PARLAMENTO İSTİYORUZ"

Artık son iki haftaya girdik, iki hafta sonra, Allah nasip ederse 16 Nisan'da ülkemizde tarihi bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Biz farklı adım atacağız, cumhuriyet tarihinin devrim niteliğindeki bir adımını atacağız. Bu adım için bugün Rize'yi bu kadar coşkulu gördüğüm için gerçekten çok mutluyum.

Şimdi, devrim niteliğinde bir reform, bir halk oylamasına gidiyoruz. Gençler buna hazır mısınız? Parlamentoya girmeye hazır mısınız? Birisi çıkmış diyor ki 'Parlamentoyu çocuklarla mı dolduracağız?' 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaşındaki gençlerimize bu şekilde yaklaşım bir hakarettir. Bu hakareti biz asla kabul etmiyoruz.

Bizim dedelerimiz, Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp, bir çağ açtı. Öyleyse Fatih'in torunları onun arkasından, izinden giderek niçin parlamentoya girmesin? Dinamik, genç bir parlamento istiyoruz.

"NAZİZMİN TORUNLARINA CEVABI VERİN"

Rize böyle sağlam durduğu müddetçe evelallah kimse bu aziz vatanın namusuna, mahremine el uzatamayacaktır. Rize mücadeleyi bırakmadığı sürece hiç kimse bu vatanı bölemeyecek, milletimizin bin yıllık kardeşliğine halel getiremeyecektir. Sizlerin desteğiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Artık şunu bütün dünya biliyor, bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker, başka kimsenin önünde boyun eğmez.

Bu kararlılıkla üç beş Avrupalı faşistin, üç beş kendini bilmezin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla rıza göstermeyiz. Batı'da bazı liderler istisna ama bazılarına sözüm var, sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz ve Avrupa'da oy kullanan kardeşlerimizi ne kadar engellerseniz engelleyin, Avrupa'da bile sandıkları Allah'ın izniyle oradaki kardeşlerimiz patlayacaklar. Sandıklardan evetle, inşallah bu faşist baskıları uygulayan bu Nazizmin torunlarına cevabı verin diyorum.

İSVİÇRE'DEKİ SİLAHLI SKANDAL PANKART

Vah dangalaklar vah! Siz kim oluyorsunuz? Biz ölümü korkutmuş bir nesiliz. Biz kefenlerimizi giyerek bu yola çıktık. Biz gökten zembille inerek gelmedik buralara. 40 yıllık siyasi hayatımızda mücadeleyle geldik. Silahlarla sandıklardan çıkmadık. Biz bu milletin iradesiyle sandıklardan çıktık, öyle geldik. Ama ne yazık ki Avrupa'daki bazı liderler ne yazık ki orada terör örgütlerini besliyor. İsviçre'de sosyalist parti, oradaki terör örgütleriyle beraber İsviçre polisinin korumasında bu gösterileri yapıyor. Gün ola harman ola.

"BUNLARDA YALAN ÇOK AMA YÜREK YOK"

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı akşam Marmaris'te bulunduğunu ve oradan cep telefonundaki Face Time uygulamasını kullanarak vatandaşları meydanlara çağırdığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"81 vilayet meydanlara döküldü. Ben de Yeşilköy Havalimanı'nda milletimle beraber oldum. Ama o saatte birileri de kaçıyordu. Kimdi o kaçan? Kılıçdaroğlu kaçıyordu. Havaalanında iniyor oradan Bakırköy'de ilçe başkanının evine gitmiş. Hadi sen de orada dursaydın işte. Orada milletinle beraber olsaydın. Aslında 7 Ağustos'a davet ettiğimde bile gelmedi aslında. Daha sonra kendi çevresi, baskı baskı... Önce bize gelemeyeceğine dair cevap verdiler, son gün geleceğini bildirdiler. Niye, baskılara dayanamadı. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yalan çok ama yürek yok. Bu ülkenin yıllarca ekmeğini yiyen birisi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, MİT'i, Özel Harekat Dairesi'ni bombalar mı? İçinizde zerre kadar onuru olan bir kimse 16-17 yaşındaki gencecik çocukları, kadınları, kendi silah arkadaşlarını sırtından vurur mu?"

"12 EYLÜL'ÜN YANLIŞLARINI DÜZELTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, bunun yanında CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma da sesleniyorum. Bu, ayrım noktasıdır. Dikkat edin ve gelin 16 Nisan'da bu reformu gerçekleştirelim. Buradan sesleniyorum; 12 Eylül darbesine madem ki 'Hayır' dediniz, 12 Eylül darbesine 'Hayır' diyenlerin, bugün 'Evet' demesi gerekir. Neden? Çünkü, biz o yanlışı ne yapıyoruz, şimdi düzeltiyoruz. O askeri darbenin yanlışını şimdi düzeltiyoruz." diye konuştu.

"SAADET'İN BAŞINDAKİ TAKIM HAYIRCI"

Erdoğan, şöyle devam etti:

Ülkemde de kimlerin 'hayır' dediğini biliyorsunuz. İşte, CHP 'hayır' diyor. PKK'nın desteğindeki parti 'hayır' diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'hayır' diyor. Ama ben, Saadet'e gönül vermiş kardeşlerimi bunlardan tefrik ediyorum. Aynı şekilde MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin içerisindeki millet, vatan sevgisi içerisinde olan kardeşlerimi de tefrik ediyorum. Çünkü onlar 'Bu oyuna gelme' diyecekler ve gelmeyecekler.

"SEN KİMİ NEREDEN DENİZE DÖKÜYORSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un açıklamalarına ilişkin, "Anamuhalefetin bir milletvekili çıkmış, 'Evet' diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil. Sen kimsin? Sen kimi nereden denize döküyorsun? Sana adım attırmazlar, sen bu milleti ne zannediyorsun? Sen ne biçim Genel Başkansın, sen bu milletvekiline, şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin?" dedi.

"Bir başkası, güya tecrübeli siyasetçi, peygamberlere hakaret ediyor. Ey Baykal yazıklar olsun sana." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

'KONTROLLÜ DARBE' İDDİASINA YANIT

"Genel Başkanları da 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyecek, elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kabus. Kaçış yok bu kabusu yaşayacaklar. Onların kabusu, benim milletimin bayramıdır."

Kimi Avrupa ülkelerinin de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan hainlere arka çıktığını ifade eden Erdoğan, "Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın, onlar sizi kurtaramayacak. Nasıl, PKK'nın inine girdiysek, sizin de ininize girdik. Daha da gireceğiz. Hala devletin sağında solunda saklananlar varsa, onları da bulup çıkaracağız." açıklamasında bulundu.