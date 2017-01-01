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Samsun
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Samsun'da bir anne çocuğunu yaralayanlara kurşun yağdırdı

Adliyeye sevk edilen Bahar A., "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular" dedi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:25:41 Güncelleme: 14:36:54 DHA

Samsun'da 29 yaşındaki Bahar A., 10 yaşındaki oğlu B.A.'yı pompalı tüfekle ateş edip bacağından yaraladıkları öne sürülen 23 yaşındaki Burak Y.'yi başından, 19 yaşındaki Oral K.'yı da göğsünden tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan anne, "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular" dedi.

Olay 2 gün önce İlkadım İlçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan Bahar A. adlı kadını Burak Y. ve Oral K. rahatsız etti. Olay günü ise Bahar A.'nın evine pompalı tüfekle ateş eden 2 kişi, kadının kapının önündeki oğlu B.A.'yi sol bacağından yaraladı. Silah sesinin ardından oğlunun vurulduğunu gören anne, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp dışarı çıkarak ateş etti. Açılan ateş sonucu Burak Y. başından, Oral K. ise, göğsünden vurularak kanlar içinde yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma başlatan polis Bahar A. ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen kardeşi 41 yaşındaki Engin K. ve amcasının oğlu 27 yaşındaki Hakan K.'yı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Burak Y. ve Oral K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. B.A. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar A., "Kendimi korudum. Neden mi vurdum?, Çocuğumu vurdular" dedi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun
  • Misafir 6 saat önce
    iyi yapmış
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