Adalet Bakanlığı'ndan, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden de 750 adli yargı hakim ve savcı adayı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Yazılı yarışma sınavı, ÖSYM tarafından 3 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Hem "adli yargı" hem de "adli yargı-avukat" sınavına katılacak adaylar ile sadece "adli yargı" sınavına katılacak adayların oturumu saat 10.00'da başlayacak. Sadece "adli yargı-avukat" sınavına katılacak adaylar ise saat 11.00'de yapılacak oturuma girecek.

İlanda, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

Sınav başvuruları, 6-13 Nisan'da bireysel olarak internet üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak.

Sınav ücreti, 6-14 Nisan'da ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.