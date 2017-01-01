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Aydın'da bir kişi polisten kaçarken bataklığa saplandı

Cemal D., ateş ettiği sırada patlayan ön camın parçaları ile çeşitli yerlerinden yaralandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:49:09 Güncelleme: 14:50:02 DHA

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde, 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan ve polise ateş de açtığı belirtilen 35 yaşındaki Cemal D., Söke yakınlarında bataklığı saplanınca yakalandı. Ateş ederken aracın camının parçalanmasıyla yaralandığı belirtilen Cemal D., hastanede tedavi altına alındı.

Kuşadası'nda polis ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında, ilçe çıkışında yol kontrolü yaparken, Cemal D., yönetimindeki 09 BK otomobili durdurmak istedi. İhtara rağmen durmayan D., Söke İlçesi yönüne kaçmaya başladı. Yenikent Mahallesi yakınlarındaki Söke Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışan Cemal D.'nin yönetimindeki araç bataklığa saplandı. Cemal D., iddiaya göre, aracının camından tabancayla polise ateş açtı. Cemal D., ateş ettiği sırada patlayan ön camın parçaları ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan D., taburcu edildi.



Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 'kristal' denilen bir kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Cemal D., hakkında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl cezasının bulunduğu anlaşıldı. D., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerin tamamlanması ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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