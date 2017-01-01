Şanlıurfa'da gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme
03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:14:05 | Güncelleme: 15:22:39
DHA
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de ziyaret ettiği Veysel Hurma, geçen hafta Haliliye Belediyesi'nde işbaşı yapmıştı
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Şanlıurfa'da gardıroptan bozma 4 metrekarelik seyyar odada eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan Hurma ailesine Büyükşehir Belediyesi tarafından ev kiralandı.
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Yaklaşık 1 hafta otelde konaklayan Hurma ailesi, bugün yeni evine taşındı.
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Belediye görevlileri tarafından otelden alınan aile, yeni evine götürüldü.
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Süleymaniye Mahallesindeki apartmana yerleştirilen ailenin 1 yıllık kirası da Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi.
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Eşi ve çocuklarıyla birlikte eve geçen Veysel Hurma, eve taşındıkları için mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.
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5 kişilik aileden baba Veysi Hurma, Haliliye Belediyesi bünyesinde işe başlamıştı.
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Belediye bünyesinde, daha önce kaynakçılık olan mesleğini yapmaya başlayan Hurma, işe giriş işlemlerini heyecanla tamamladıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla tanışmıştı.
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Yaşadıkları olayın olumsuz etkisini kısa sürede unutmak istediğini belirten Hurma, "İşe başlamak çok iyi bir duygu. İnsanın kendi işini yapabilmesi evine alnının terini götürebilmesi çok güzel bir duygu." demişti.
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BAKAN ÇELİK'TEN ZİYARET
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği evden çıkarılan ve gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyi ziyaret etmişti.
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Bakan Çelik, kentteki temasları kapsamında merkez Haliliye ilçesinde, gardırobu altına tekerlek takıp mobil hale getirerek içinde yaşayan Veysi Hurma ve ailesiyle görüşmüştü.