03 NİSAN 2017
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Şanlıurfa'da gardıropta yaşayan 5 kişilik aileyle ilgili yeni gelişme

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:14:05 DHA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de ziyaret ettiği Veysel Hurma, geçen hafta Haliliye Belediyesi'nde işbaşı yapmıştı

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    Şanlıurfa'da gardıroptan bozma 4 metrekarelik seyyar odada eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan Hurma ailesine Büyükşehir Belediyesi tarafından ev kiralandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    helal olsun...bırakın ortalarda boş boş gezen hayırcı ve evetçileri... kalkında oy almak için harcanan paraları yoksullara verin.
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