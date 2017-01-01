Hakkında soruşturma açılan CHP'li Hüseyin Bozkurt'tan açıklama

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan sözlerine ilişkin, "Sözlerim çok açık; 9 Eylül 1922'de kimleri denize döktüysek onları kastediyorum. Sözlerim, ülkemizi bölmek isteyenlere, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine." değerlendirmesinde bulundu.



Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Cuma akşamı konuk olduğu bir televizyon programındaki konuşmasının çarpıtıldığını belirtti. "O programdaki tüm sözlerimin arkasındayım." ifadesini kullanan Bozkurt, konuşmasının cımbızlanarak kullanıldığını savundu.

"SÖZLERİM ÜLKEMİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE"



Bozkurt, daha önce gerek Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda gerek katıldığı televizyon programlarında, "Oylanacak Anayasa metninin bir emperyal proje olduğunu" defaatle dile getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Sözlerim çok açık; 9 Eylül 1922’de kimleri denize döktüysek onları kastediyorum. Sözlerim, ülkemizi bölmek isteyenlere, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine. Keşke bana gösterilen tepki askerimizim başına çuval geçirenlere; evet kampanyası yürüten, İstanbul ve Ankara'da bayrağı göndere çekilen, Kerkük'te Türkçe'yi yasaklayan Barzani'ye; 18 adamızdaki Yunan bayrağına ses çıkarmayanlara; Süleyman Şah türbesini kaçıranlara; Musul konsolosluğumuzu üç beş IŞİD teröristinden koruyamayanlara; Münbiç, Rakka derken 71 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nı bir gece ansızın bitiriverenlere; ezanı yasaklayan İsrail'e tek söz edemeyenlere; askerlerimizi şehit eden Rusya'ya; cami bombalayan ABD'ye çıt çıkaramayanlara gösterilseydi.

Ben, 20 yıl bu şanlı ordunun üniformasını giymiş, 44 yıllık bir hekimim, Atatürkçü bir yurttaşım. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bir saatlik konuşmamın tek bir cümlesini bağlamından koparıp çarpıtarak 'evet diyenleri denize dökecekmiş' diye bir yalanla beni karalamaya çalışanların amacını da anlıyorum. Ama bu kişilere hatırlatmak isterim ki, Anayasamızın 123. maddesinde yapılmak istenen değişiklik kabul edilemez. Bu yetki eyaletin, federasyonun ve bölünmenin önünü açar. Keza Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması ve devlet başkanı sıfatıyla 'Türk Milletinin birliğini' temsil edecek olması da milleti böler. Bu iki madde Anayasamızın değiştirilemez maddelerinden 3. maddeye aykırıdır.Hassasiyetim, ülkemin ve milletimin bölünmez bütünlüğüdür. Elbette evet diyen de, hayır diyen de bu ülkenin makbul yurttaşlarıdır.

Yine söylemeliyim ki milletimiz bu metne gizlenmiş tuzakları bilirse bu anayasaya asla geçit vermez, vermeyecektir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt hakkında, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.