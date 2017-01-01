03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Edirne
GÜNDEM

Edirne'de sülük ele geçirildi

Söz konusu otomobile el konulurken, sülükler Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:39:21 Güncelleme: 16:41:50 AA

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilde yapılan aramada tül çorap içerisine gizlenmiş 26 bin 733 tıbbi sülük ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir otomobil, risk analizi kapsamında gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü personelince yapılan aramada, aracın bagajındaki stepne boşluğuna gizlenmiş iki adet valiz olduğu görüldü. Valizlerin açılması üzerine tül çoraplar içerisine gizlenmiş toplam 26 bin 733 tıbbi sülük tespit edildi.

Söz konusu otomobile el konulurken, sülükler Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli sürücü ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    10 tanesini tartmislar sonra hepsini tartmislar
  • Misafir 10 dakika önce
    tek tek saymışlar mı sülükleri ?
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı

Edirne'de üvey kardeşe cinsel istismara 10 yıl hapis
GÜNDEM

Üvey kardeşe cinsel istismar davasında karar çıktı!
16 yaşındaki genç kız Ergene Nehri'ne atladı
GÜNDEM

16 yaşındaki genç kız nehre atladı!
Edirne'de 5 günlük bebeğini dövüp hastanelik eden annaye soruşturma
GÜNDEM

Kucağından düşürdüğü bebeği ağladı diye...
Edirne'de mide bulanıran olay
GÜNDEM

Edirne'de mide bulandıran olay
Edirne'deki 'ana darbe iddianamesi' hazırlandı
GÜNDEM

Edirne'deki 'ana darbe iddianamesi' hazırlandı
Prof. Dr. Nükhet Hotar: Kafası karışık seçmenlerimiz var
GÜNDEM

AK PARTİLİ HOTAR: KAFASI KARIŞIK SEÇMENLERİMİZ VAR
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

DEV OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: 29 GÖZALTI!
İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDA GEÇİŞLER BAŞLADI

Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Adil Öksüz sorusu
GÜNDEM

BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADİL ÖKSÜZ SORUSU
Ak Parti, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargıya taşıyor
GÜNDEM

AK PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI YARGIYA TAŞIYOR
Şırnak'ta 15 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı ele geçirildi
GÜNDEM

ŞIRNAK'TA 15 ADET RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ