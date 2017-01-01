03 NİSAN 2017
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Almanya Merkel
GÜNDEM

Türkiye ile Almanya arasında "FETÖ" krizi büyüyor

Türkiye ile Almanya arasındaki "FETÖ" krizinde, Ankara'nın Berlin yönetimi ile istihbarat işbirliğini en alt seviyeye çektiği belirtiliyor

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:39:17 Güncelleme: 17:59:23

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi kriz sürüyor. Ancak sorun sadece "siyasi düzeyde" değil. İlişkilerinin "görünmeyen" yani "istihbarat kısmında daha büyük bir kriz yaşanıyor. Bu doğrultudaki gelişme, Almanya'nın çok sayıda FETÖ'cü subaya sığınma hakkı tanımasıyla başladı.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre Ankara kanıtları, Berlin'e yolladı, iade talep etti. Perde arkasından da hem bu bu kişilerin, hem de Almanya'daki diğer FETÖ'cülerin faaliyetleri Almanya ile konuşulmaya başlandı.

Mit müsteşarı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Bruno Kahl'a şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya'daki FETÖ faaliyetlerini anlatan bir dosya verdi.



BERLİN YÖNETİMİ KANITLARI KULLANMADI
Ancak Berlin yönetimi, dosyayı kanıt olarak kullanmak yerine, içerikte yer alan kişilere, "Türk istihbaratı sizi izliyor" diye bilgi vermeyi tercih etti.

Hemen ardından Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Teşkilatı'nda yer alan bazı imamlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Alman Federal Savcılığı da, dosyanın içeriğinde çok sayıda fotoğraf yer almasıyla ilgili olarak bir soruşturma yürütmeye başladı.

ANKARA, İSTİHBARAT İŞBİRLİĞİNİ DURDURDUĞUNU İLETTİ
Diplomatik kaynaklara göre, Ankara bu durum karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ankara, Almanya'nın FETÖ konusunda gereken adımları atana kadar, terör dışındaki diğer konularda istihbarat işbirliğini durdurduğunu Almanya'ya iletti.
Bu doğrultuda, Türkiye'nin "İstihbaratın sızma tehlikesine karşı" DAEŞ dışındaki konularda Berlin yönetimine bilgi akışını durdurduğu vurgulandı.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    Desp bilgi akışıda durmalı
  • Misafir 10 dakika önce
    Fetöcülerle 25 yıldır ayni yatağı paylaşanlar kimler?
  • Misafir 12 dakika önce
    Dünya alem biliyor sizin kanıtlarınızı!!!!!!
  • Misafir 14 dakika önce
    Durdurmazsanız zaten şüpe ederim vatan severliginizden
  • Misafir 48 dakika önce
    almanya terorizmin ari kovani olmus.. her cinsten teroriste ev sahipligi yapiyor.
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