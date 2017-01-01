CHP'den 'Evet' standına ziyaret

Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vatandaşlara, referandumda neden "hayır" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.
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YORUMLAR 3
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Misafir 36 dakika önceçakma00
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Misafir 44 dakika öncekomik bunlar ya :D00
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Misafir 54 dakika önceTayyip beyden yol yordam öğrenin böyle bakın artık halka yaklaşıyorsunuz00
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Misafir 1 saat önceçok yaratıcı , tebrik ediyoruz.00
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Misafir 1 saat önceEvet00
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