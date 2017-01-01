03 NİSAN 2017
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CHP'den 'Evet' standına ziyaret

CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, Üsküdar'da "evet" standını ziyaret etti

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:56:22 Güncelleme: 18:04:42 AA

Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vatandaşlara, referandumda neden "hayır" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 36 dakika önce
    çakma
  • Misafir 44 dakika önce
    komik bunlar ya :D
  • Misafir 54 dakika önce
    Tayyip beyden yol yordam öğrenin böyle bakın artık halka yaklaşıyorsunuz
  • Misafir 1 saat önce
    çok yaratıcı , tebrik ediyoruz.
  • Misafir 1 saat önce
    Evet
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