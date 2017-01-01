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İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler başladı

İpsala Sınır Kapısının Telekom hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişleri yeniden başladı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 18:32:48 Güncelleme: 19:51:00 DHA

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda hatlarda oluşan arıza nedeniyle Türkiye'den Yunanistan'a giriş ve çıkış geçici olarak durdu.

 

İpsala Sınır Kapısının Telekom hatlarından kaynaklı sorun nedeniyle duran geçişleri yeniden başladı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İpsala Gümrük Sahası içerisinde Telekom hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından, sınır kapısından geçişler tekrar başladı.

 

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