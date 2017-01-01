03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 21:31:23 İHA

Dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

  • 1
    1 | 11

    Bursa'da terör örgütleri PKK ve MLKP'ye yönelik yapılan ve 29 kişinin gözaltına alındığı hava destekli operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300