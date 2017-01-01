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Ankara kapalı yollar
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Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

MHP'nin yarın yapacağı Alparslan Türkeş'i anma programı nedeniyle Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapatılacak yollar

03 Nisan 2017 Pazartesi, 23:06:28 Güncelleme: 23:09:03 AA

Ankara Valiliğince, MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anma programı nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından yarın saat 10.00'da Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde, MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenleneceği belirtildi.

Program dolayısıyla yarın saat 07.00'den etkinlik sona erene kadar, Beşevler Kavşak'tan Dögol Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi Konya Yolu'na çıkış istikameti, Konya Yolu Alparslan Türkeş Caddesi'ne giriş varyantları (çift taraflı) ve TOBB Köprüsü'nden Alparslan Türkeş Caddesi'ne giriş istikameti araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Söz konusu güzergahları kullanacak vatandaşlardan yol durumunu dikkate almaları istendi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 16 dakika önce
    hukuk hicbir zaman bu kadar ayağa düşürülmedi. rezillik diz boyu.
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