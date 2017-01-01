Cem Negrin, Sarah Negrin'in boşanma davasında hukuksuz delil tartışması

TÜRKIYE Giyim Sanayicileri Derneği’nin eski başkanı olan işadamı Cem Negrin ile İsviçre vatandaşı Sarah Negrin 1999’da evlendi. Çiftin iki kızı oldu. 7 yıl önce Sarah Negrin sadakatsizlikle suçladığı eşinden 18 milyon TL maddi tazminat, 2 milyon TL manevi tazminat ile aylık 50 bin TL nafaka ve çocukların velayetini isteyerek boşanma davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davada Sarah Negrin, eşinin kendisi ve babasının ticari potansiyelinden dolaylı olarak yararlanarak büyük paralar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Eşini sadakatsizlikle de suçlayan Sarah Negrin, 2 lüks araç ve 3 lüks yatı bulunduğunu anlattı. Cem Negrin ise çocukların velayeti ile eşinden 350 bin TL tazminat istedi.

Musevi olduğunu belirten Negrin, geleneklerine göre kendisine verilmesi gereken ‘drohma’yı TC vatandaşlığını sürekli küçümsediğini ileri sürdüğü eşi ve ailesinin vermediğini belirtti.

SON SÖZ YARGITAY’DA

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Sarah Negrin tarafından sunulan CD’de Cem Negrin’in ev ortamında kaydı alınan konuşmalarında sadakatsizliğe dair deliller sundu.

Cem Negrin, delilin hukuk dışı elde edildiğini belirterek özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti. Mahkeme, aile birliğinin önemine dikkat çekerek, kocanın bilgisi dışında ortak konutta konuşmalarını kaydeden kadının sadakatsizliği tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinden bahsedilemeyeceğini belirterek hukuka aykırılık bulunduğunu kabul etmedi.

Çocukları anneye veren mahkeme Cem Negrin’in, Sarah Negrin’e 200 bini manevi 500 bini maddi toplam 700 bin TL tazminat, aylık 5 bin TL nafaka ile çocuklar için aylık toplam 5 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

İşadamının “Delil hukuk dışı elde edildi” itirazını ise bölge mahkemesi yerinde buldu. Tazminatı kabul etmeyen mahkeme, boşanma ve velayeti onadı.

Son sözü Yargıtay söyleyecek