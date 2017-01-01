Akıncı Üssü’nde vatandaşa SAT’çılar yaylım ateşi açmış

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“Şu anki Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın başbakanlığı zamanında askeriye içerisinde, filoda ibadetlerimi hiç çekinmeden özgürce yerine getirebiliyorum. Bana ve diğer arkadaşlara bu ortamı hazırlayan Cumhurbaşkanı’mıza darbe teşebbüsünde bulunmam söz konusu dahi olamaz” dedi.