04 NİSAN 2017
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Akıncı Üssü’nde vatandaşa SAT’çılar yaylım ateşi açmış

04 Nisan 2017 Salı, 03:47:01

Darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü işgal eden ve halka ateş açan cuntacıların İstanbul’dan gelen SAT komandoları olduğu Akıncı İddianamesi’nde yer aldı.

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    ANKARA Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç’in hazırladığı “Akıncı Üssü” iddianamesinde dikkat çeken detaylara yer verildi. 

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