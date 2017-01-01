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Tekirdağ'da kayınpeder ve gelini öldürüldü

Çorlu'da, evlerinde tüfekle vurulan kayınpeder ile gelini öldü

04 Nisan 2017 Salı, 05:01:02 Güncelleme: 09:33:57 AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tüfekle vurulan kayınpeder ile gelini hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katından tüfek sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis, Hüseyin Gerçik (50) ile gelini Yaşariye Gerçik'i (26) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kayınpeder ve gelinini öldürdüğü iddia edilen zanlı İstanbul'da yakalandı.

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