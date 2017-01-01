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İstanbul'da PKK'ya operasyon: 4 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

04 Nisan 2017 Salı, 08:22:38 Güncelleme: 09:33:43 AA

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, bombalı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce korsan gösterilere katıldıkları belirtilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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