04 NİSAN 2017
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Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 2 bin polisin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Özel timler ve helikopterler de operasyona destek verdi

04 Nisan 2017 Salı, 08:37:03 Güncelleme: 09:33:25 İHA

Bursa'da özel harekat timleri ile birlikte 2 bin polisin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği havadan koordinat verilip takibin yapıldığı operasyonda uyuşturucu tacirleri kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen operasyonda satıcılar uyuşturucu maddeleri ateşe verdikleri sırada yakalandı. Koç başlarıyla kapıları kırılıp ansızın girilen evlerde çok sayıda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Alfa buzdolabına saklanmış esrarı eliyle koymuş gibi buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü şehir genelinde uyuşturucuya karşı topyekün savaş başlattı. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Bursa polisi operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbî çalışmalar neticesinde merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı 2 ayrı mahalleye operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube ve diğer şubelerin de destek verdiği operasyona yaklaşık 2 bin polis katıldı. Çok sayıda eve eş zamanlı baskın yapan ekipler uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı.
Uyuşturucular buzdolabından çıktı

Geniş güvenlik tedbirleri altında koç boynuzu ile kapıları kıran ekipler, ikametleri didik didik aradı. Evlerin her bölümünü kontrol eden polislere, narkotik köpeği Alfa'da destek verdi. Bir evin bahçesinde toprağa gömülü haldeki uyuşturucuyu bulan Alfa, evin içinde buz dolabına saklanmış hapları da es geçmedi.
Helikopter havadan koordinat verdi

Dev operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Polis helikopterinin tespit ettiği noktalara ani baskın yapan ekipler tacirleri kıskıvrak yakaladı. Operasyon bölgesinde helikopterle havadan keşif yapan ekipler, aşağıdaki polisler ile koordineli çalışarak, ara mahallelere kaçan şüphelileri bildirdi. Ara ara hareketli dakikaların da olduğu operasyon saniye saniye kameraya yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri de meraklı bakışlar halinde operasyonu izledi. Operasyon kapsamında belli miktarda uyuşturucu, silah, tüfek ve bunlara ait fişek ele geçirilirken, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, terör örgütlerine operasyon düzenledi. Ardından Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerine operasyon düzenledi. Bu operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda desteği çok önemli. Vatandaşlarımıza, medyamıza ve muhtarlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Bu illeti inşallah Bursa'mızdan el birliği ile kurtaracağız. Bugünkü operasyona yaklaşık 2 bin civarında emniyet görevlimiz operasyona katıldı" şeklinde konuştu.

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