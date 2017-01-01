Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 04 Nisan 2017 Salı günü raporu.

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GAZİANTEP'TE ESKİ VALİ YARDIMCISI VE ESKİ DİCLE KAYMAKAMI TUTUKLANDI

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada eski vali yardımcısı ile eski kaymakam tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Erkan Bulgan ile görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Feremez Babat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görev süresinde "SODES projelerinden sorumlu vali yardımcısı" olduğu belirtilen Bulgan ile Babat, nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (AA)

UŞAK MERKEZLİ OPERASYONLARDA 14 KİŞİ YAKALANDI

Uşak merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 14ü yakalandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında 19 ilde örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4ü meslekten ihraç edilen polis olmak üzere değişik meslek gruplarından 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Uşaka getirilmeye başlanırken, şüphelilerin büyük bölümünün örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edildi. (AA)

AFYONKARAHİSAR'DA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Şüphelilerin 6'sı cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aralarında 2'si Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) "mahrem yapı imamları" olduğu belirtilen 13 kişi 31 Martta gözaltına alınmıştı. (AA)

DENİZLİ'DE 5 KADIN TUTUKLANDI

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 15 kadından 5'i tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kadın emniyetteki sorgularının ardındın mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 15 kadın 5'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hiyerarşisinde "abla" diye nitelendirilen kadın yapılanmasına düzenlenen 4 ayrı operasyonda 99 kadın hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Gözaltına alınan 49 kadından 29'u tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

BİLECİK'TE 4 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Bilecikte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait eğitim kurumlarında görev yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Martta Bilecik ile Çanakkale ve Samsunda eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, FETÖnün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler F.S, K.Ö, F.S, R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (AA)

ADANA MERKEZLİ 8 İLKDELİ OPERASYONLARDA 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis, Osmaniye'de operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince, belirlenen adreslere sabah yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gün içinde yürütülen çalışmalarda 11 kişi daha yakalandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

BATMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve yapılan operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, FETÖ/PDY Batman yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen toplam 30 şüphelinin yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 3 Nisan'da 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel belge elde edilerek, şahıslar hakkında tahkikata başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi. (İHA)

EDİRNE'DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KOMİSER İLE POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen komiser ile polis memuru gözaltına alındı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Operasyonda meslekten ihraç edilen komiser G.Ö ile polis memuru H.D gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

ERZURUM'DA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurumda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün firari sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile bir irtibatı olduğu öne sürülen Kemal Gnin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.



FETÖ/PDYye yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede kentte bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve kendisine ait cep telefonunda örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" dışında yeni kullanılmaya başlanan "Coco" adlı uygulama saptanan Kemal Gnin de aralarında olduğu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolü sonrası Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. (AA)

NİĞDE'DE HAKLARINDA DAVA AÇILAN 10 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan biri tutuksuz 10 sanık hakim karşısına çıktı.



Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen tutuklu sanıklar eski Emniyet Müdür Yardımcısı Y.Ş. ve meslekten ihraç edilen emniyet mensupları C.Y, M.D, Z.Ü, M.B, Y.K, Y.Y, F.M.K. ve Y.T ile tutuksuz yargılanan A.A. ve avukatları katıldı.



Sanıklardan eski polis memuru Y.T. çevik kuvvet biriminde çalıştığını belirterek, "Ben kesinlikle ByLock kullanmadım. Psiphon programını telefonuma erişimi engellenen sitelere girmek için yüklemiştim. Telefonumda arıza çıktı, sonra telefonumu sıfırladım, yine sorun çözülmedi. Benim telefonum 5 Ağustos'ta bozuldu. 8 aydır içeriklerin geleceği söyleniyor." dedi. GSM operatöründe IP çakışması olduğunu öne süren Y.T, bu hususun sorulmasını talep etti.



Eski komiser yardımcısı Y.Y. ise yıllarca terör örgütleri ile mücadele biriminde çalıştığını ifade ederek, 8,5 aydır haksız yere cezaevinde kaldığını, kendisine yöneltilen suçlamaların iftira olduğunu iddia etti.



Tutuksuz sanık A.A. da tanıkların beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "Ben sohbetlere katılmadım. Kimsenin telefonuna ByLock yüklemedim. Neden bu şekilde beyanda bulunduklarını bilmiyorum. Tanıklarla herhangi bir husumetim yoktur. Emniyette çalışanların yüzde 90'ını tanırım. Benim yapı ile alakam yoktur." dedi.



Tutuklu tanık M.G. de polis memuru A.A'yı tanıdığını ifade ederek, "Cemaat ile irtibatının olduğunu bilmiyorum. Gözaltında bulunduğum sırada kalp krizi geçirdim, anjiyo oldum. Nasıl ifade verdiğimi bilmiyorum. Hala rahatsızım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 15 Haziran'a erteledi. (AA)

TOKAT'TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Trafik Tescil Şube Müdürü S.A.D'yi il merkezinde gözaltına aldı.



S.A.D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

ESKİ BDDK ÇALIŞANLARININ "BYLOCK" DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 22si tutuklu 26 sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına yeni heyetle devam edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, 22 tutuklu sanık katıldı.



Mahkeme heyetinin, dün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) kararıyla geçici olarak uzaklaştırılması kararı sonrasında duruşmaya, bir süre önce İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimliğinden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanan Abdurrahman Orkun Dağ geçici heyet başkanı olarak katıldı. Savcı ve üye hakimler de farklı isimlerden oluştu.



Dağ, duruşmada, dün ara verilen duruşmayı, mahkeme heyeti yenilendiği için kapatıp yeni bir duruşma açacağını belirterek, dün yapılan duruşmada sanık kimliklerinin tespit edildiğini, iddianame özeti ve eklerinin okunduğunu, bunlarla ilgili yeni işlem yapılmasına gerek duyulmadığını söyledi.

AVUKATLAR SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Söz alan tutuklu sanıklardan Musa Gökçenin avukatı Coşkun Atılgan, heyet değişikliği nedeniyle yeni görevlendirilen heyetin bu aşamada yargılama yapmasının zor olacağını belirterek, "Yeni görevlendirmeler var ve sağlıklı bir yargılama her şeyin önünde. 15 klasörü bulunan dosyaya tam olarak hakim olabilmeniz için zamana ihtiyacınız var. Bu yüzden savunma yapmak için makul bir süre talep ediyoruz. Ama süre vermeseniz de savunma yapmaya hazırız." dedi.



Bu talebe, tutuklu bulunan diğer 19 sanığın avukatı da katılarak, savunma için süre talep etti.



Tutuklu sanık Turgut Atıcının avukatı Yüksel Karakaş ise verdiği tahliye kararları sonrası heyetin görevden uzaklaştırılması kararının vicdan ve hukuk açısından rahatsız edici olduğunu öne sürerek, diğer avukatların endişelerini anlamakla beraber, kendi müvekkiliyle ilgili savunma yapacağı ve daha fazla mağduriyet oluşmaması için tahliye talebinde bulunacağını ifade etti.



Avukat Elif Kırımlı da müvekkili Eren Özen adına savunma yapmak istediğini dile getirdi.



Taleplerle ilgili değerlendirmesini yazdıran başkan Dağ, iddianamenin taraflara tebliğ edildiği, özetinin okunduğu, heyet değişikliğinin yargılamanın durmasını zorunluğu kılmadığı ve tutuklu sanıkların bulunduğu gerekçeleriyle, usul ekonomisi açısından yargılamaya devam edilmesinin yararlı olacağını kaydetti.



Bu değerlendirmeye itiraz eden kimi sanık avukatları, yargılamanın sağlıklı yürüyemeyeceğine ve heyet üzerinde baskı olduğuna inandıklarını anlatarak, savunma için makul süre taleplerini yeniledi.

"HEYET OLARAK DEVAM EDECEK MİYİZ, BİLMİYORUM"

Tekrar konuşan Heyet Başkanı Dağ, "Kaygılarınızı anlıyorum. Haklı olduğunuz yerler de var. Ama savunma yapmak isteyen avukatlar da var. Toptan bir yaklaşımla duruşmayı erteleyemeyiz. İsteyen sonra savunma yapabilir. Heyet olarak devam edecek miyiz, tam olarak bilmiyorum. Savunmalar alınıncaya dek görevde olacağız." dedi.



Beyanda bulunan tutuklu sanıklardan Ömer Çalıkın avukatı ise dün yapılan duruşma ertelendiği sırada heyetin görevden alındığına dikkati çekerek, "Bu tabii hakimlik yasasına aykırıdır. Üzerinizde baskı oluşacağını düşündüğümüz için makul bir süre talebinde bulunuyoruz. Dosyada tutuklu sanıklar olduğu için kısa bir süre verilmelidir. Tahliye talepleri değerlendirilsin." diye konuştu.



Tutuklu sanık Rüştü Harun Ergüneşin avukatının da "Hakimin tarafsızlık ve bağımsızlığı zedelenmiştir. Sizin de devam edip etmeyeceğiniz belli değil." demesi üzerine yeniden konuşan başkan Dağ, "Bu hafta sonuna kadar görevlendirildik. Sonrasında HSYKnın nasıl bir görevlendirme yapacağını bilmiyoruz. Şu aşamada savunma alınmadan tahliye talepleriyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamız mümkün değil. " ifadelerini kullandı.



Taleplerle ilgili savcının görüşünün alınması ve değerlendirme yapılması için duruşmaya bir süre ara verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) BDDK yapılanmasına ilişkin bilgiler veriliyor.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları tespit edilen şüphelilerden eski BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakırın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. (AA)

MERSİN'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise aranması sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen, memur, güvenlik görevlisi, avukatın da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için 28 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Ekiplerin yaptığı operasyonda; A.D., A.Y., B.Ç., B.B., A.D., E.K.F., H.D., K.Ö., H.D., K.D., M.D., K.D., M.H.C., M.C., N.K., R.Ç., S.Y., Z.Ç., C.M., E.F., İ.Ç., N.A. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. 6 gün önce emniyetteki ifadeleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 eski öğretmen tutuklanmış, dün ise emniyetteki ifadeleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 20 kişinin de tutuklanmasına karar verdi. 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla salıverilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise arandığı öğrenildi. (IHA)

ÜMRANİYE'DE PİKNİK ADI ALTINDA TOPLANTI YAPAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Ümraniye'de piknik adı altında toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Ümraniye'de piknik adı altında örgütsel toplantı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takiplerin ardından 27 Mart tarihinde akşam 21.00 sıralarında ormanlık alanda toplantı halinde olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilerek incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait eğitim kurumlarında yöneticilik yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde ise kapatılan Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları ortaya çıktı. Sosyal medya hesapların da ise FETÖ/PYD örgüt lideri Fetullah Gülen'le ilgili çok sayıda paylaşımları bulunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ü.A., Y.D.K., M.Ç., O.T., M.B., M.T., ve M.B. isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (IHA)

BİLECİK'TE FETÖ ŞÜPHELİSİ ÖĞRETMENLER ADLİYEDE

Bilecik'te polisin düzenlediği FETÖ / PDY operasyonunda gözaltına alınan 4 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen eğitim kurumalarında görev yapmış olan öğretmenlere yönelik operasyon düzenledi. Önceki gün yapılan operasyonda terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen öğretmenler F.S., K.Ö., F.S. ve R.A. yakalandı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi 4 öğretmen yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE "BYLOCK" OPERASYONU

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.



Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

FETÖ ŞÜPHELİSİ 9 HAKİM VE SAVCI GÖZALTINDA

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.



HSYK tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan 45 hakim ve cumhuriyet savcısından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevresinde görev yapan 9 hakim ve savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan işlem yapılan 7 hakim ve 2 savcı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.



Şüphelilerden 2'sinin İstanbul İdare Mahkemesinde, 3'ünün Kocaeli'de, birinin Tekirdağ'da ve birinin Edirne'de hakim olarak görev yaptığı, 2 şüphelinin ise Tekirdağ ve Sakarya'da savcı olarak çalıştığı belirtildi.



Şüphelilerin, FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan meslektaşların verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi. (AA)

NEVŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan özel eğitim kurumunda öğretmen E.K. ve öğrenci E.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

FETÖ'NÜN JANDARMA YAPILANMASINA OPERASYON: 13 GÖZALTI

Samsun merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında uzman çavuş, astsubay ve teğmenlerin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik Samsun merkezli Giresun, Malatya, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul, Trabzon ve Kastomunu'da operasyon düzenledi. 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve içlerinde uzman çavuş, astsubay ve teğmenlerin bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el konduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi. (DHA)

İZMİR'DE 11 ASKER TUTUKLANDI

İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün jandarma teşkilatı içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 subay, 7 astsubay ve 3 uzman çavuş tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin jandarma teşkilatı içindeki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen muvazzaf askerlere yönelik geçen hafta operasyon düzenledi. İzmir ile Tokat, Ardahan, Şırnak, Artvin, Erzurum, Çankırı, Hakkari, Diyarbakır, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 1 subay, 7 astsubay ve 3 uzman jandarma çavuş gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı. (DHA)

İZMİT'TE 3 HAKİM GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 3 hakim gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen 3 hakimin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dün gece operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonda, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından ihraç edilen Kocaeli Adliyesi hakimleri N.B., M.G. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecektir" denildi. (DHA)

SAMSUN'DA 1 KİŞİ YAKALANDI

Samsunda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Emniyet Müdürlüğünün sözde "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, kapatılan Özel Dicle Yurdu Müdürü F.T. (40) kent merkezinde gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü. (AA)

İSTANBUL'DA ÇEVİK KUVVETİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve infaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya, 18'i tutuklu 33 sanık ile aileleri ve avukatları katıldı.



Duruşmaya, 15 Temmuz'daki olaylar sırasında yaralanan müştekilerden Mehmet Ayar ile Başbakanlık adına bir avukat da hazır bulundu.



Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasıyla sürüyor.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame kapsamında ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sarı'ya, "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından bir kez müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.



İddianamede, sanıklardan Kadir Yıldız'a, olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da bir kez müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor. (AA)

ANKARA'DA FETÖ BAĞLANTILI ÖZEL OKULA OPERASYON

Mali Şube ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı özel bir okula düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 41 kişiden çoğunluğu öğretmen 19'u gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantılı özel bir okulun çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden çoğunluğu öğretmen 19'u gözaltına alındı.



Söz konusu eğitim kurumunun kurulduğu tarihten itibaren 3 kere isim değiştirdiği ve bir dönem de "ATA" ismini kullanarak faaliyetini sürdürdüğü belirtilirken, eski sahipleri ile bazı okul görevlilerinin örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.



Şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, operasyonun devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi. (AA)

FETÖ SANIĞI ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE 12 YIL HAPİS CEZASI

İzmirde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski emniyet müdürü Mustafa Şene 12 yıl hapis cezası verildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şen ile avukatı katıldı.



İddia makamı, tanık ve gizli tanık beyanı, sanığın örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullanması, toplanan delillerin göz önünde bulundurularak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.



Hakkındaki suçlamalarını reddeden Şen, mahkeme heyetinden beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OPERASON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, geçen yıl ağustos ayında düzenledikleri operasyonda meslekten ihraç edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Şeni gözaltına almıştı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, tutuklu sanık Şen hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. (AA)

MALATYA'DAKİ FETÖ DAVASI DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile eski 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanıklı davanın ikinci duruşmasının ikinci oturumu başladı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmaya dönemin 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile birlikte 11 tutuklu sanık getirildi. Elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarından çıkarılan tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemi altında salona alındı.

Dönemin 2. Ordu Komutanı tutuklu sanık Adem Huduti tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı tutuksuz sanık Avni Angun duruşmaya katılmadı. (HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

TÜRKSAT BASKINI DAVASI SANIKLARI ADLİYEDE

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşındaki TÜRKSATa giderek yayınları kesmeye çalışan 5i sivil, 16 sanığın yargılanacağı davada, sanıklar adliyeye getirildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde sanıklar, adliyenin C kapısı önüne getirildi. Jandarma ve polis de burada güvenlik önlemi aldı.



Tek sıra halinde cezaevi nakil aracından indirilen sanıklar, duruşma saatine kadar bekletilmek üzere jandarma eşliğinde adliye nezarethanesine götürüldü.

BASIN AÇIKLAMASI

Sanıkların adliyeye girişinin ardından, Milli İrade Platformu adına Ensar Vakfı Ankara Başkanı avukat Ercan Poyraz, basın açıklaması yaptı.



Poyraz, 15 Temmuzda ordunun içine yuvalanmış asker görünümlü teröristlerin aziz millete yönelik kanlı bir darbe girişiminde bulunduğunu, gözü dönmüş teröristlerin başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı, TRT ve TÜRKSAT gibi birçok kurumu ele geçirmeye çalıştığını söyledi.



Darbecilerin, tankları vatandaşların üzerine sürdüğünü, istikbali için sokağa çıkan insanları şehit ettiğini söyleyen Poyraz, "Milletimiz acı da olsa bu tecrübesini hem koruyacak hem de nesiller boyunca aktaracak, iradesinin, devletinin ve mücadelesinin bekçisi olacaktır. 15 Temmuzda kanımızla ve canımızla verdiğimiz destansı mücadelenin hukukla perçinleşmesi için bugün görülecek olan TÜRKSAT davası ve bütün FETÖ davalarının da sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.



"Hainler hesap verecek", "Vatan haini FETÖ" ve "Adliyede nöbete devam" yazılı dövizler taşıyan protestocular, "İdam isteriz" sloganı attı. (AA)

HATAY MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 15 TUTUKLAMA

Hatay merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında öğretmen, polis ve daha önce örgütün kapatılan şirketinde çalışanların da bulunduğu 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 29 Mart'ta Hatay, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Aydın, Gaziantep, Mersin ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15'i tutuklandı, 28'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

BİLECİK'TE 4 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bilecik'te, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY Bilecik'te K.Ö., F.S., R.A. ve F.S. geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve öğretmen oldukları öğrenilen kişiler, Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorgusu biten 4 şüpheli bugün Bilecik Adliye Sarayından savcı karşısına çıkartıldı. (IHA)

TOKAT'TA 1 HAKİM MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY( soruşturması kapsamında Tokat'ta 1 hakim meslekten ihraç edildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Sulh Ceza Hakimi ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı M.S.U. HSYK'nın aldığı kararla meslekten ihraç edildi. FETÖ/PDY Terör Örgütünün yargı ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilen 33 yaşındaki M.S.U. geçen yıl göreve başlamıştı. (IHA)

SAYIŞTAY'A FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay Başkanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 7 ilde 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 21i gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında daha önce kurumdaki görevinden uzaklaştırılanların da bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma başlattı

Savcı Serkan Ucuzcunun talimatıyla harekete gecen polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda şu ana kadar 20si Ankarada olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7sinin Kanun Hükmünde Kararname ile kurumdan ihraç edilen personel olduğu, 17sinin ise halen kurumda çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

BATMAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Batman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.



Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 16'sının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile salıverildiği kaydedilen açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



28 Mart'ta, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen ve örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için Batman, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, İstanbul, Gaziantep, Erzurum, Denizli, Malatya ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. (AA)

ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ YAKALANDI

Adana'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis, Osmaniye'de operasyon düzenlendi.



Kent merkezinde polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

BURSA'DA 16 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 13 öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 işadamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)