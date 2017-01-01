﻿Adana'da kardeşini öldürmekten tutuklanan ağabey konuşmuyor

Adana'da kardeşi 28 yaşındaki kardeşi Ramazan Çimiş'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen 35 yaşındaki Cihan Çimiş, sorgusunda susma hakkını kullandı.



Olay, 3 Aralık'ta merkez Yüreğin İlçesi Sepici Mahallesi'ndeki çamlık alanda meydana geldi. Fırıncı Cihan Çimiş, kendisi gibi fırıncı olan kardeşi Ramazan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı ağabey 20 gün sonra Kiremithane Mahallesi'nde gizlendiği evde yakalandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cihan Çimiş, kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek susma hakkını kullandı. Savcı, Cihan Çimiş hakkında kardeşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



Cinayetin ardından Cihan Çimiş'in, yanında çalışan ustayı kandırıp kendi fırınında çalıştırdığı gerekçesiyle kardeşi Ramazan Çimiş'i öldürdüğü ileri sürülmüştü.

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