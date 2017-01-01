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Hava durumu 04.04.2017

Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve İstanbul'un batı kesimlerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

04 Nisan 2017 Salı, 10:18:50 Güncelleme: 10:23:47

İstanbul'da gün boyu havada parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken, öğe saatlerinde Trakya ve İstanbul'un batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise boğaz çevresi ile Anadolu yakasında hafif sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve İstanbul'un batı kesimlerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli Güneydoğu kesimler ile Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
İstanbul:Parçalı çok bulutlu ve batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri yer yer sisli 17
İzmir: Parçalı bulutlu 21
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Adana:Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya:Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18
Trabzon:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 14
Erzurum:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 10
Diyarbakır:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

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