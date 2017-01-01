Genelkurmay Başkanı Akar, çeşitli ziyaretlerde bulundu



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; 03 Nisan 2017 tarihinde, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Şırnak, Diyarbakır ve Batman illerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden Akar'ın ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet ilk olarak Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etmiş, daha sonra Sur bölgesi İçkale mevkiinde bulunan müze kompleksini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16'ncı Kolordu Komutanı iken kullandığı karargah binasını ziyaret etmişlerdir.

Müteakiben Sur bölgesindeki esnafla sohbet eden Orgeneral Akar, Diyarbakır'da sırasıyla 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Lice 1'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Ardından Batman'a geçen Orgeneral Akar, ilk olarak Batman Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etmiş, daha sonra Batman İl Jandarma Komutanlığı ve 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığında incelemelerde bulunmuştur."

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Akar, ilk olarak Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Şırnak Akçay mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulunan Akar, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Şırnak il merkezinde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Akar, daha sonra Siirt'e hareket etti.

Burada Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Akar, 3. Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu. Siirt'in ardından da Bitlis'e geçen Akar, Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugay Komutanlığında denetlemeler yaptı.

Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da eşlik etti.