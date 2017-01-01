4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat eden Ülkücülerin başbuğu olarak adlandırılan Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında anıldı. Sevenleri Türkeş'i sosyal medyada paylaştığı mesajlarla anıldı. İşte Alpsarslan Türkteş'in hayatı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yıldönümünde bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i, ebediyete intikalinin 20. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) April 4, 2017

"TÜRK DÜNYASININ MANEVİ BAŞBUĞU"

Alparslan Türkeş Vakfı Başkanı ve merhum Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, "Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yıl dönümünde de ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, zihinlere ve kalplere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini büyük bir şerefle ve özlemle hissediyor ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Seval Türkeş yaptığı yazılı açıklamada, Alparslan Türkeş'in "Türk milliyetçiliğinin efsane lideri, Türkçülük ülküsünün yılmaz önderi, Türk dünyasının manevi Başbuğu" olduğunu belirtti.

"Alparslan Türkeş’in vefatının 20. yıl dönümünde de ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, zihinlere ve kalplere ilham kaynağı olmaya devam ettiğini büyük bir şerefle ve özlemle hissediyor ve görüyoruz." ifadesini kullanan Seval Türkeş, şunları kaydetti:

"Türkeş'in, hayatı boyunca Türk devletinin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alan ülküsü ve davasını her türlü zorluklara göğüs gererek fedakarca savunmadaki azim, cesaret ve kararlılığı, Türkiye'nin insani değerlere bağlı, medeni ve özgür bir ülke olarak hür dünyada hak ettiği saygın yeri alması uğrunda yürüttüğü çalışmaları, hafızalarda silinmez bir yer bırakmıştır.

Türkeş, Türkiye’nin anlamsız kavgalar, kısır çekişmeler ve fitneler girdabından kurtularak; huzura kavuşması uğrunda yürüttüğü barışçı siyaset ile gerçek bir devlet adamının nasıl olması gerektiğine dair eşsiz bir örnektir.

Bu vesileyle Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"MÜŞFİK BİR İNSAN"

Alparslan Türkeş'in oğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, babasını "müşfik bir insan" olarak andı.

FOX TV'de katıldığı programda "Büyük adamların evladı olmak zordur. Baba olarak nasıldı Türkeş?" sorusu üzerine Türkeş, "Baba olarak müşfik biriydi. Yani sert bir insan değildi. Çok müşfik bir insandı, çocuklarıyla yakın ilgiliydi. Biz 7 kardeşiz. Bütün çocuklarının eğitim, sağlık, her şeyiyle takip edip ilgilenmeyi isteyen bir babaydı." diye konuştu.

Sünnetinin Çankaya Köşkü'nde yapıldığını belirten Türkeş, şöyle devam etti:

"1960 ihtilali oldu, 27 Mayıs. Babam Başbakanlık Müsteşarı. Ben de o sene ilkokula başlayacağım. Biliyorsunuz bizim Anadolu'daki gelenek, çocuk ilkokula başlamadan sünnet ettirilir. İşte babam izin istemeye Cemal Gürsel'e gidiyor, diyor ki; 'Ben oğlumu sünnet ettireceğim.' Cemal Gürsel de öyle babacan bir adam. Çankaya Köşkü'nde oturuyor, 'Getir burada yapalım.' diyor. O zaman gene onların beraber olduğu insanların, yani bir tek ben değil. Yanlış hatırlamıyorsam 8-10 tane çocuk bir arada bizi Çankaya Köşkü'nde sünnet ediyorlar. Şimdi yıllar sonra ben orada başbakan yardımcısı olarak görev yapıyorum."

ALPARSLAN TÜRKEŞ KİMDİR?

Aslen Kayseri'li olan Alparlsan Türkeş, Kıbrıs'a göç edem bir ailenin çocuğu 25 Kasım 1917 tarihide Lefkoşa'da dünyaya geldi. 1933'te ailesiyle birlikte Lefkoşa'dan ayrılarak Limasol'dan kalkan İtalya bandıralı "Viyana" gemisiyle İstanbul'a geldi.

1933 yılında Lefkoşa doğumlu İzmit milletvekili Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesine geçici olarak kaydoldu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçince asli kaydı gerçekleşti. 1936 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Türkeş, 1938 senesinde Harp Okulu'nu bitirdi. Ardından Muzaffer Hanım ile 5 Eylül 1939'da nişanlandı ve 14 Ocak 1940'ta evlendi. Bu sırada Gelibolu'daki 58. Piyade Alayı 5. Bölük Komutanlığı'na tayin edildi ve Balıkesir, Bandırma, Edincik, Erdek ve Marmara Adasında görev aldı.

Türkeş, 1944 yılında üsteğmen rütbesindeyken "Irkçılık-Turancılık" davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesinde kaldı. 1945 yılında Askeri Yargıtay kararıyla tahliye edildi ve 1947'de beraat ettikten sonra orduya tekrar döndü. 1955 yılında Harp Akademisi'nden Kurmay Binbaşı olarak mezun oldu.

1955 yılında dış görev için açılan sınavı kazanarak ABD Pentagon'da NATO Türk Temsil Heyeti üyeliğine atandı. 1957 yılında Türkiye'ye geri döndü. 1959 yılında Almanya'ya Atom ve Nükleer Okulu'na gönderildi ve bu okulu başarıyla bitirdi.

27 Mayıs 1960 tarihinde, Milli Birlik Komitesi'nin ülke yönetimine el koyduğunu açıklayan bildiriyi radyodan okudu. Türkeş ihtilâl hükümetinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevini üstlendi. Bu görevi esnasında Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet istatistik Enstitüsü ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşları kurdu.

Ancak Milli Birlik Komitesi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle, 13 Kasim 1960 tarihinde Kurmay Albay Alparslan Türkeş ve "ondörtler" olarak bilinen arkadaşları Komite'nin diğer üyelerince emekliye sevk edilerek tasfiye edildi ve yurtdışında görevlendirilmek suretiyle sürgün edildiler. Türkeş ise 19 Kasım’da Türkiye'nin Hindistan Büyükelçiliği müşaviri sıfatıyla sürgüne gönderilir.

2,5 yıl boyunca Türkiye'ye dönmesine müsaade edilmeyen Türkeş, 23 Mart 1963 tarihinde sürgünden yurda döndü.

Dava arkadaşlarıyla birlikte kadro oluşturup partileşmek amacıyla "Huzur ve Yükseliş Derneği" adli bir dernek kurdu.

Kısa bir süre sonra Talat Aydemir'in giriştiği darbe teşebbüsüne karıştığı iddiası ile tutuklandı ve Mamak Askeri Cezaevinde dört ay hücre hapsinde yattıktan sonra yargılandı ve beraat etti.

31 Mart 1965 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katıldı. 1 Ağustos 1965 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultay’ında Genel Başkanlığına seçildi. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde Ankara milletvekili seçildi.

1969 yılında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adi Milliyetçi Hareket Partisi amblemi de Üç Hilâl olarak değiştirildi. O yıl yapılan genel seçimlerde Adana milletvekili olarak seçildi.

Türkeş, ilki, 31 Mart 1975 -13 Haziran 1977 yılları arasında ve ikincisi de 1 Ağustos - 31 Aralık 1977 tarihleri arasında Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevini yaptı.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.