04 NİSAN 2017
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Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri

Kullandıkları maddenin etkisiyle kendilerinden geçen gençler, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti

04 Nisan 2017 Salı, 11:24:04 Güncelleme: 12:20:27 İHA

Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Her gün artan benzen görüntüler karşısında tedirgin olan çevre halkı ise yetkililerden yardım istedi.

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt'un en yoğun caddelerinden biri olan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gündüz saatlerinden çekilen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. Kullandıkları maddenin etkisiyle kendilerinden geçen gençler, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.

Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerim Özer isimli vatandaş, "Her yerde böyle. Herkes yan yatıyor. Çoluğumuz çocuğumuzun elinden tutmuşuz bırakamıyoruz. Her yerde böyle yazık günah" diye konuştu. Kafe işleten bir başka vatandaş ise madde kullanımının yaşının düştüğüne dikkat çekerek, "13 yaşında kadar düşmüş durumda. Her gün onlarcasını kafemizin tuvaletinden çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 44 dakika önce
    Ben bunlarla yaşamak istemiyorum. Hapse mi atacaksınız başka yere mi kapıtcaksınız yapın
  • Misafir 2 saat önce
    doğuda hep böyle
  • Misafir 2 saat önce
    mecidiyeköy kuştepede böyle yolda yürüyemiyoruz!!
  • Misafir 2 saat önce
    uyusturucu ile mucadele ekipleri kurulmali. devlet camiyi arttiracagina egitim sistemini duzeltse biraz daha farkli olur. en azindan bilinclenir genclerimiz. yazik, allah korusun herkesin yavrusunu.
  • Misafir 2 saat önce
    şişli Osmanbey meçdiyeköy Dolapdere Harbiye her yerde var böyle kendinden geçmiş bir sürü igenç görmek mümkün ilgililer önlem almalı
  • Misafir 3 saat önce
    hahahah
  • Misafir 3 saat önce
    surunuyorlar
  • Misafir 3 saat önce
    Berlin'de Metro istasyonlarinda da böyle
  • Misafir 5 saat önce
    GAZİOSMANPAŞADA DA VAZİYET BÖYLE MALESEF..
  • Misafir 5 saat önce
    avrupalılaşıyoruz !!!!!!!!
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