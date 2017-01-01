Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri

Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Her gün artan benzen görüntüler karşısında tedirgin olan çevre halkı ise yetkililerden yardım istedi.
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Esenyurt'un en yoğun caddelerinden biri olan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gündüz saatlerinden çekilen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti. Kullandıkları maddenin etkisiyle kendilerinden geçen gençler, çevredeki vatandaşları da tedirgin etti.
Yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kerim Özer isimli vatandaş, "Her yerde böyle. Herkes yan yatıyor. Çoluğumuz çocuğumuzun elinden tutmuşuz bırakamıyoruz. Her yerde böyle yazık günah" diye konuştu. Kafe işleten bir başka vatandaş ise madde kullanımının yaşının düştüğüne dikkat çekerek, "13 yaşında kadar düşmüş durumda. Her gün onlarcasını kafemizin tuvaletinden çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Misafir 44 dakika önceBen bunlarla yaşamak istemiyorum. Hapse mi atacaksınız başka yere mi kapıtcaksınız yapın00
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Misafir 2 saat öncedoğuda hep böyle00
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Misafir 2 saat öncemecidiyeköy kuştepede böyle yolda yürüyemiyoruz!!00
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Misafir 2 saat önceuyusturucu ile mucadele ekipleri kurulmali. devlet camiyi arttiracagina egitim sistemini duzeltse biraz daha farkli olur. en azindan bilinclenir genclerimiz. yazik, allah korusun herkesin yavrusunu.00
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Misafir 2 saat önceşişli Osmanbey meçdiyeköy Dolapdere Harbiye her yerde var böyle kendinden geçmiş bir sürü igenç görmek mümkün ilgililer önlem almalı00
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Misafir 3 saat öncehahahah00
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Misafir 3 saat öncesurunuyorlar00
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Misafir 3 saat önceBerlin'de Metro istasyonlarinda da böyle00
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Misafir 5 saat önceGAZİOSMANPAŞADA DA VAZİYET BÖYLE MALESEF..90
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Misafir 5 saat önceavrupalılaşıyoruz !!!!!!!!33