İzmir'de 129 kişiye uyuşturucu gözaltısı

İzmir'de polis tarafından uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 129 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde satanlara yönelik olarak İzmir'in çeşitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, aralarında sokak satıcılarının da bulunduğu 129 kişi gözaltına alındı. Arama yapılan ev ve işyerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ile silah da ele geçirildiği öğrenildi.

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