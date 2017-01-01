Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Yoğurtçular Köyü'ne inen ve aynı aileden 4 kişi yaralayan kurdun kuduz olduğu tespit edildi. Kurdun saldırıp yaraladığı Hasanoğlu Ailesinin 4 ferdine kuduz aşısı yapılmaya başlandı.



Olay, 2 Nisan günü saat 15.30 sıralarında ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Yoğurtçular Köyü'nde meydana geldi. Dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı.



Aç kurt sürüdeki 1 koyun ile 2 kuzuyu boğarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti. Kurt bu kez onlara da saldırdı Ali Hasanoğlu (46), eşi Birsen (44) babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu'nu (72) çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı aile fertlerinden Ali Hasanoğlu, son bir hamleyle baltayı kapıp kurdu öldürdü.



Yaralılar, köye gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kuduz aşısı yapılarak tedavi başlatıldı.



Laboratuvarda yapılan analizler sonucu kurdun kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Yoğurtçular Köyü karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışlarına yasaklandı. Ali Hasanoğlu, eşi Birsen, babası Mürteza ve annesi Sultan Hasanoğlu'nun Oltu Devlet Hastanesi'ndeki kuduz tedavisi ise devam ediyor.

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