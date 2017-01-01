04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Erzurum Şenkaya kuduz
GÜNDEM

4 kişiye saldıran kurt, kuduz çıktı! Köy karantinada

Aynı aileden 4 kişi yaralayan kurdun kuduz çıkması üzerine, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yoğurtçular Köyü, karantinaya alındı

04 Nisan 2017 Salı, 11:31:59 Güncelleme: 11:47:49 DHA

Erzurum'un Şenkaya İlçesi'ne bağlı Yoğurtçular Köyü'ne inen ve aynı aileden 4 kişi yaralayan kurdun kuduz olduğu tespit edildi. Kurdun saldırıp yaraladığı Hasanoğlu Ailesinin 4 ferdine kuduz aşısı yapılmaya başlandı.

Olay, 2 Nisan günü saat 15.30 sıralarında ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Yoğurtçular Köyü'nde meydana geldi. Dağda aç kalınca yiyecek bulmak için köye inen kurt, hayvancılık yapan Ali Hasanoğlu'nun evinin yakınında otlayan koyun ve kuzularına saldırdı.

Aç kurt sürüdeki 1 koyun ile 2 kuzuyu boğarken, sesleri duyan aile fertleri koşup gelerek müdahale etti. Kurt bu kez onlara da saldırdı Ali Hasanoğlu (46), eşi Birsen (44) babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu'nu (72) çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı aile fertlerinden Ali Hasanoğlu, son bir hamleyle baltayı kapıp kurdu öldürdü.

Yaralılar, köye gelen 112 Sağlık ekibi tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kuduz aşısı yapılarak tedavi başlatıldı.

Laboratuvarda yapılan analizler sonucu kurdun kuduz olduğunun anlaşılması üzerine Yoğurtçular Köyü karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışlarına yasaklandı. Ali Hasanoğlu, eşi Birsen, babası Mürteza ve annesi Sultan Hasanoğlu'nun Oltu Devlet Hastanesi'ndeki kuduz tedavisi ise devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında anılıyor
GÜNDEM

Alparslan Türkeş, vefatının 20. yılında anılıyor
Bahçeli: Millet 'Bitti' demeden bu dava bitmez
GÜNDEM

Bahçeli: Millet 'Bitti' demeden bu dava bitmez
Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri
GÜNDEM

"Bu kadarına da pes" dedirten görüntüler!
İzmir'de 129 kişiye uyuşturucu gözaltısı
GÜNDEM

İzmir'de 129 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Tuğrul Türkeş'ten referandum yorumu
GÜNDEM

Türkeş'ten referandum yorumu: Bıçak sırtı, kimse ...
SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber
GÜNDEM

Şırnak'tan acı haber: 3 asker şehit, 5 asker yaralı
"Amcalar, Amerika ile anlaşmış, müdahale olacak"
GÜNDEM

"AMCALAR, AMERİKA İLE ANLAŞMIŞ, MÜDAHALE OLACAK"
Şırnak şehitlerinin acı haberi ailelerine ulaştı
GÜNDEM

ŞIRNAK ŞEHİTLERİNİN ACI HABERİ AİLELERİNE ULAŞTI
2017 LYS başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

LYS BAŞVURULARI BAŞLADI
Sevilay Öztürk Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı
GÜNDEM

HELAL OLSUN SANA SEVİLAY!
Bingöl'de teröristlerle çatışma: 1 şehit
GÜNDEM

BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Numan Kurtulmuş: Haddini bil, otur oturduğun yerde
GÜNDEM

KURTULMUŞ'TAN SERT SÖZLER: HADDİNİ BİL, OTUR OTURDUĞUN YERDE