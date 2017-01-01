04 NİSAN 2017
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Kuzey Irak'a hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

04 Nisan 2017 Salı, 12:24:11 Güncelleme: 13:38:43 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vuruldu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, alınan istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere hava harekatıdüzenlendi.

Savaş uçaklarınca Sinat, Haftanin bölgelerine düzenlenen harekatla sığınak, barınma yeri ve iki silah mevzisi vurulurken, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın ardından jetler üslerine döndü.

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