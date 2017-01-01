Bulgaristan sınırında 3 PKK'lı yakalandı

Edirne'de yasa dışı dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isterken yakalanan Suriyeli kaçaklar arasında 1'i kadın 3 kişinin terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekesiyle arandığı ortaya çıktı.



Edirne merkeze bağlı Sarayakpınar Köyü'nde devriye görevi yapan 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı'na bağlı askerler, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen ve Suriyeli olduklarını söyleyen 26 kaçak yakaladı. 26 kişi işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada kimlik tespitleri yapılan 1'i kadın 3 kişiden Meltem O.'nun Mardin Ağır Ceza Mahkemesi, Vedat E. ile Erkan T.'nin de Tunceli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından haklarında 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER