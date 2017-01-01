Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki gösteren Yıldırım, "HDP ve CHP bu dönemde ikiz kardeş gibiler. Hep bir ağızdan Hayır şarkısı söylüyorlar. Kılıçdaroğlu 'Bu anayasa değişikliğine millet Evet dese de biz tanımıyoruz' dedi. Ey Kılıçdaroğlu sen tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Millet de seni tanımaz. Zaten tanımıyor. 'Bu anayasaya Evet diyenler ihanet ediyor' diyor. Hadi oradan. Gün yaklaştıkça bir tane de vekil çıkmış densiz densiz konuşuyor. 'Evet çıkarsa Yunan'ı denize döktüğümüz gibi Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Densiz, alçak, sen kimsin" diye konuştu.