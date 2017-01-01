04 NİSAN 2017
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Otomobilin camına bırakılan o kartlara dikkat

Sözde yardımcı olmak için araç sahibi ile birlikte anlaştıkları Ataşehir'de bulunan bir tamirhaneye giden şüphelilerin tamirat sırasında aracın kontak anahtarının bir kopyasını çıkarttıkları tespit edildi

04 Nisan 2017 Salı, 12:46:52 Güncelleme: 12:49:53 DHA

İstanbul'da polisi bile şaşırtan bir yöntemle çaldıkları otomobillerin, motor ve şase numaralarını değiştirerek satan 10 kişilik bir şebeke yakalandı.

Şüphelilerin gece sokak aralarında dolaşarak çalacakları araçlara çarpıp maddi hasar verdikleri, daha sonra camlarına "Çok özür dilerim Tanıdığım bir tamirci var. Ben yaptırırım" yazan kart bıraktıkları öğrenildi. Araç sahibinin kendilerini aramasının ardından şüpheliler, tamir için anlaştıkları kaportacıda aracın yedek kontak anahtarını yaptırdıkları, birkaç gün sonra da otomobili çaldıkları öğrenildi.

POLİS 6 AY TAKİP ETTİ 6 İLDE OPERASYON YAPTI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda çaldıkları araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenilen bir şebekeye karşı operasyon başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, İstanbul, Kocaeli, Sinop, Çanakkale, Ağrı ve Konya illerinde daha önceden tespit edilen 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda liderliğini Erdal E.'nin yaptığı 10 kişi gözaltına alındı.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin hırsızlık için sokaklarda dolaşarak çalacakları araçları tespit ettikleri öğrenildi. Daha sonra bu araçlara hafif şekilde çarparak hasar veren şüphelilerin, çarptıkları otomobilin camına "Çok özür dilerim. Aracınıza ben çarptım. Tanıdığım bir tamirci var. Eğer beni ararsanız.Birlikte gidip yaptırabiliriz" yazan kartlar bıraktıkları öğrenildi.

MAĞDURLAR CAMDAKİ TELEFONU ARAYINCA TUZAĞA DÜŞÜYORLARMIŞ

Sabah kazayı fark edip camdaki kartı okuyan mağdurların hiçbir şeyden şüphelenmeden, şüphelileri aradıkları tespit edildi. Sözde yardımcı olmak için araç sahibi ile birlikte anlaştıkları Ataşehir'de bulunan bir tamirhaneye giden şüphelilerin tamirat sırasında aracın kontak anahtarının bir kopyasını çıkarttıkları tespit edildi.

Otomobilin sahibinin aracının tamiratının tamamlanmasının ardından tamirhaneden ayrıldığı, aradan birkaç gün geçtikten sonra ise şüphelilerin kontak anahtarı ile aracı çaldıkları öğrenildi.

40 OTOMOBİL ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin yeniden tamirhanelere götürdükleri otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemi kullanarak yaklaşık bir yılda farklı marka ve modelde 40 farklı aracı çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobiller bulunarak gerçek sahiplerine teslim edildi.

ORGANİZE BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Organize bir şekilde çalışan oto hırsızlık şebekesinin kendi aralarında iş bölümü yaptıkları tespit edildi. Hepsi birbirine uzaktan akraba olan şüphelilerin bir kısmının otolara arkadan çarparak kart bıraktıkları, bir kısmının gelen oto sahiplerini karşıladığı ve kandırdığı, bir kısmının ise internet üzerinden motor ve şaşe numaralarını kullanmak üzere hurda araç buldukları öğrenildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    acilen idam...
  • haberturk_takipcisi 5 saat önce
    vay anasına be :)
  • Misafir 5 saat önce
    Su testisi su yolunda kırılır.
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