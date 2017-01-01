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Bitlis Tatvan
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Tatvan'da 9 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis valiliğinden yazılı açıklama geldi

04 Nisan 2017 Salı, 12:47:28 Güncelleme: 12:52:34 DHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı, ilçeye bağlı 9 köy ve mezralarında ikinci bir uyarıya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bitlis valiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı'nca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32-ç maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Açıklamada, "04.04.2017 günü saat 00:00 ‘dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı Köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

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