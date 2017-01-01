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Kocaeli'de doğalgaz zehirlenmesi

Hediye Güngör'ün eşinin işte, çocuğunun ise anneannesinde bulunduğu öğrenildi

04 Nisan 2017 Salı, 12:54:47 Güncelleme: 13:17:02 DHA

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde 1 çocuk annesi Hediye Güngör evde doğalgaz sızıntısından etkilenerek öldü.

Gölcük'teki Halıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir sitede oturan Hediye Güngör'ü arayan yakınları ulaşamayınca eve geldi. Yakınları evdeki doğalgaz kokusunu fark ederken, Hediye Güngör'ü yerde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi Hediye Güngör'ün öldüğünü belirledi. Hediye Güngör'ün doğalgaz sızıntısından etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Hediye Güngör'ün eşinin işte, çocuğunun ise anneannesinde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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