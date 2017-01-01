AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin eleştirilere yanıt veren Şahin, 15 Temmuz ile ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Şahin, özetle şunları söyledi:

'EVET' KAMPANYASI

Önce kendi teşkilatlarımızın eğitimini yaptık. Gün gün, kademe kademe kafa karışıklıklarının giderildiğini, kararsız seçmenin 'Evet' lehine eridiğini gördük. Evet oylarında artış gözlemliyoruz. Tam da istediğimiz gibi kampanya yürütüyoruz.

'TEK ADAM' ELEŞTİRİLERİ

Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek, iki dönem görev yapabilecek. Böyle bir tablonun tek adam üretmesi kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Demokrasiden sapmalar daha az mümkün, demokrasinin daha da güçleneceği bir sistem.

Tek adamlık yıllardır dillendiriliyor, Turgut Özal için de, Menderes için de söylendi. Abdülhamit Han için de söylendi. Millet değerleriyle siyaset yapanları karalama kampanyası... Demokrasiyi kurumsallaştıracak, yerleştirecek bir sistem inşa edeceğiz. Meclis denetimi, seçmen denetimi, denetim mekanizmalarının çeşitli ve zengin olduğunu söylebiliriz.

"KORKU DAYATIYORLAR"

Topluma korku dayatmak için 'Türkiye bölünecek' gibi şeyler sıklıkla ifade edildi. Hiçbirinin gerçekleşmediğini gördük, Demokrasinin daha da güçlendiğini gördük. Türkiye demokratik manada daha güçlü olacak.

ERDOĞAN SONRASI?

Bir kişinin cumhurbaşkanı olabilmesi için yüzde 50 artı 1 oy alması gerekiyor. Erdoğan gibi yedi bölgeyi kuşatan, onlara hitap eden biri ancak seçilebilecek. Erdoğan'dan sonra da Erdoğan profilinde cumhurbaşkanlarının ülkeyi yönetmesini teminat altına alan bir sistem.

'KONTROLLÜ DARBE' İDDİASI

(Kemal Kılıçdaroğlu) Bunu daha önce de ifade etmişti. Türkiye ne zaman önemli bir kararın arefesine gelse, böyle söylemlerde bulunuyor. Söz namusutur. Zerre onuru, haysiyeti varsa, bildiklerini kamuoyuyla, savcılarla paylaşması gerekiyor. Bu, cezai anlamda da mesuliyet gerektiren bir durum.

"KILIÇDAROĞLU NEREDEYDİ?"

Bundan kastı darbe girişiminin kendi kontrolü altındaysa... Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, Türk milleti ile birlikte darbe girişimine karşı kendini siper ederken Kılıçdaroğlu neredeydi? Saklanıyordu, bir belediye başkanının evinde... Bunu izah etmesi gerekiyor. Kontrollü bir saklanma mıydı? Korkuyor mu? Bir şeyleri kontrol mü ediyordu? Darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca çıktı ortaya. Söylediğinin arkasında duruyorsa elindeki bilgileri, belgeleri paylaşması gerekir.

'BYLOCKÇU VEKİLLER' İDDİASI

Bu iddialar deli saçması. Çıksın söylesin, kimmiş söylesin. Niye söylemiyor? Milletin zihnini bulundırmaya, mücadeleye zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Bylock söylemi FETÖ mensuplarının kullandığı argüman. Bu FETÖ'cü dil elebaşının söylemleriyle bire bir örtüşmekte. Alman istihbaratının diliyle örtüşmekte. Anamuhalefet genel başkanının terör örgütünün dilini kullanması gerçekten çok acı verici.