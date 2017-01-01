Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "(El yazısının okullarda kaldırılması) 2005 yılında başladık, bu geçen süre içerisinde öğretmenlerimize sorduk, 'eğik yazıdan memnun musunuz' diye. 'Ben memnunum' diyeni görmedim. Öğrenciye bunu kim öğretecek? Öğretmen öğretecek öğretmen öğrettiği şeyden memnun değil, şikayetçi. Nasıl mesafe alınsın?" dedi. Yılmaz, "Biz burada da bir demokratikleşmeyi sağladık. Bu yapılanın doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





"Her 100 öğrenciden 70'i beklentilerini yazarken dik yazı kullanmış. Öğretmen öğrettiği şeyden memnun değil, şikayetçi."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Esenler Kültür Merkezi'nde, Esenler okul aile birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan İsmet Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmasında, başkanlık sistemi konusunda, 7 Haziran 2015 seçimlerini hatırlatarak, şunları söyledi:"Deniyor ki 'parlamentoyu feshedecek, bütün güçler bir yerde toplanıyor'. Haziran ayında seçime girdik değil mi? '400 milletvekilini verin başkanlık sistemine geçeriz' dedik. Bu millet verdi mi? Vermedi. Bu milletin terazisi şaşmaz. Millete güvenirsen hiçbir yanlışlık olmaz. Sanıyorlar ki, cumhurbaşkanı parti başkanı olarak, bütün milletvekillerini listeye yazdı. Bir kimseyi milletvekilliği listesine kimin yazdığı önemli değil, kimin seçtiği önemlidir. Bu millet seçer mi, seçmez mi? Yanlış kimseyi koy da… Bak Haziran'da ne olduğu görüldü değil mi? 15 yıla yakın iktidarda olmuş bir parti artık iktidarını kaybetti. Niçin? Tercihleriniz yanlış olursa, yanlış tercihe millet gözü kapalı gitmez. Millete güvenirseniz irfanı, basireti, feraseti vardır ve oylamada da mükemmel bir tercihi vardır diye güvenirseniz korkmaya gerek yoktur."Bakan Yılmaz, açıklamalarının artından salonda bulunanların sorularını yanıtladı. Bakan Yılmaz, okullardaki temizlik konusunun sorulması üzerine, "Okulların ihtiyacı olan güvenlik veya temizlik personelinin, toplum yararına çalışma kapsamında karşılanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza konuyu ilettik. Eylül ayından itibaren bize kontenjan verecekler. Bakan Beye 'İnşallah o kontenjanı alırsak, burada da mesafe alarak bu ihtiyacımızı gidermiş oluruz' diye ilettim. Eylül ayından itibaren verecek" diye konuştu.Bakan İsmet Yılmaz, okullarda el yazısının kaldırılmasının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:"Eğik yazıya geçersek evlatlarımız daha iyi düşünür, daha güzel yazar. Güzel yazı kişinin karakterini gösterir, çocuk üzerinde ayrı bir pozitif imaj bırakır. İyi bir şey güzel yazmak. Herkes hat yazamaz ama güzel hat yazıları var. 2005 yılında başladık, bu geçen süre içerisinde öğretmenlerimize sorduk, 'eğik yazıdan memnun musunuz' diye. 'Ben memnunum' diyeni görmedim. Öğrenciye bunu kim öğretecek? Öğretmen öğretecek. Öğretmen öğrettiği şeyden memnun değil, şikayetçi. Nasıl mesafe alınsın? Öğrencilere soruyoruz, istemiyorlar, işkence gibi görenler var. Ama bir hususu daha yapmışız. Bu eğitim öğretim yılının başında, öğrencilere eğitim öğretimden beklentilerini sormuşuz. Her 100 öğrenciden 70'i beklentilerini yazarken dik yazı kullanmış. Ama sorduğumuz öğrenciler 2005 yılında bizim eğitimimizden geçmiş. Önünüze gelen ürüne bakıyorsunuz, öğrettiğinizle, önünüze gelen aynı değil. Anladık ki suyu tersine akıtabilmek doğru değil. Dünyada da böyle. Şimdi diyoruz ki 1 ve 2'inci sınıftan kaldırdık, 3 ve 4'ünücü sınıfta Türkçe'nin içerisine 2 saat olarak bunu vereceğiz, bir güzellik, bir farklılık olarak. Biz burada da bir demokratikleşmeyi sağladık. Bu yapılanın doğru olduğunu düşünüyorum"