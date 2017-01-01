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Sevilay Öztürk
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Sevilay Öztürk Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı

Doğuştan kolları olmayan Sevilay Öztürk'ün en büyük hayali 2020 Olimpiyatlarına katılıp birincilik kürsüsüne çıkmak...

04 Nisan 2017 Salı, 14:08:56 Güncelleme: 15:41:02

Sevilay Öztürk, 14 yaşında... Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı. Azmin ve başarının sembolü Sevilay Öztürk yüzerek engellerini kaldırdı. Arkadaşlarının “Deniz Kızı” dediği Sevilay için babası Bülent Öztürk işini bıraktı, hayatını kızına adadı.

 

 

Baba Bülent Öztürk, her gün antrenmana götürdüğü kızını havuzdan çıktıktan sonra havluyla kuruluyor, elbiselerini giydiriyor.

 

 

  • Azmi ve gayretiyle dikkati çeken Sevilay, sadece yüzme sporunda değil derslerinde de çok başarılı. Arkadaşlarının “Deniz Kızı” dediği Sevilay'ın yüzme sporu dışındaki en büyük tutkusu ise bisiklete binmek.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Bülent-Hülya Öztürk çiftinin ilk çocuğu olan Sevilay, doğuştan iki kolu olmadığı için günlük yaşamında ailesinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Kendisi gibi iki kolu olmayan milli yüzücü Beytullah Eroğlu ile tesadüfen hastanede karşılaştıktan sonra yüzmeye başlayan Sevilay, 2 yılı aşkın süredir birçok başarıya imza attı. 

 

 

  • Sevilay “İnsan isterse her şeyi başarır” diyerek, en büyük hayali olan 2020 olimpiyatlarına emin adımlarla ilerliyor.



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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 dakika önce
    Yolun açık olsun deniz kızı.asla pes etme.
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