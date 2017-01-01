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Diyarbakır Ergani
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Diyarbakır Ergani'de patlamamış top mermisi bulundu

Yapılan inceleme sonucunda merminin 40 yıllık olduğu belirlendi

04 Nisan 2017 Salı, 14:33:29 Güncelleme: 14:35:08

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde patlamamış top mermisi bulundu. 40 yıllık olduğu belirlenen top mermisini kontrollü bir şekilde imha etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Murat Babacan'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Koyunalan köyünde yaşayan Yalçın Ateş, evin bahçesini kazarken toprağın altında top mermisi buldu. Ateş'in haber vermesiyle olay yerine giden Jandarma ekipleri patlamamış top mermisini koruma altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda 75 mm çapında 40 yıllık bir sis mermisi olduğu belirlenen mermi bomba imha ekiplerince boş arazide kontrollü şekilde imha edildi.

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