Bursa'da firari cinayet zanlısı çelik yelekle yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen mart ayında işlenen cinayetin şüphelisi, şehir merkezinde otomobiline bineceği sırada yakalandı. Otomobilde çelik yelek ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mart Perşembe günü İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, tekel bayiine bir araçtan açılan ateş sonucu Recep Koyun (30) hayatını kaybederken, Murat Çakır (30) yaralandı. Olayın ardından O.E. (24) Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüpheli E.T.'nin (24) şehir merkezinde otomobille dolaştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin aracını merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde buldu. Burada bekleyen ekipler, E.T.'yi aracına binerken gözaltına aldı. E.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof otomatik tüfek ve 41 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Kestel Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.