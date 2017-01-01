04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bursa
GÜNDEM

Bursa'da firari cinayet zanlısı çelik yelekle yakalandı

E.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof otomatik tüfek ve 41 adet fişek ele geçirildi

04 Nisan 2017 Salı, 15:04:07 Güncelleme: 15:06:04 İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçen mart ayında işlenen cinayetin şüphelisi, şehir merkezinde otomobiline bineceği sırada yakalandı. Otomobilde çelik yelek ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mart Perşembe günü İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, tekel bayiine bir araçtan açılan ateş sonucu Recep Koyun (30) hayatını kaybederken, Murat Çakır (30) yaralandı. Olayın ardından O.E. (24) Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüpheli E.T.'nin (24) şehir merkezinde otomobille dolaştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelinin aracını merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde buldu. Burada bekleyen ekipler, E.T.'yi aracına binerken gözaltına aldı. E.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof otomatik tüfek ve 41 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından Kestel Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bursa'da 2 bin polisle uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Bursa'da büyük uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Bursa'da terör operasyonu: 29 gözaltı
GÜNDEM

Dev operasyonun görüntüleri ortaya çıktı: 29 gözaltı!
Bursa'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

"Her şey boğuşma sırasında oldu" dedi!
Bursa'da 3 gasp zanlısı yakalandı
GÜNDEM

"Bankada bekliyor, fazla para çekeni gasp ediyoruz"
Bursa'da 310 bin TL'lik kapkaç zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı
GÜNDEM

Film sahnelerini aratmayacak operasyon!
Bursa'da çöpe yanlışlıkla atılan paralar için belediye seferber oldu
GÜNDEM

5 ton çöpün içinde aradılar! 4 saatin sonunda...
Sevilay Öztürk Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda finalde yarıştı
GÜNDEM

HELAL OLSUN SANA SEVİLAY!
Bingöl'de teröristlerle çatışma: 1 şehit
GÜNDEM

BİNGÖL'DE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Şırnak şehitlerinin acı haberi ailelerine ulaştı
GÜNDEM

ŞIRNAK ŞEHİTLERİNİN ACI HABERİ AİLELERİNE ULAŞTI
"Amcalar, Amerika ile anlaşmış, müdahale olacak"
GÜNDEM

"AMCALAR, AMERİKA İLE ANLAŞMIŞ, MÜDAHALE OLACAK"
Başbakan Yıldırım'dan İdlib ve Kerkük açıklaması
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İDLİB VE KERKÜK AÇIKLAMASI
2017 LYS başvuruları nasıl yapılır?
GÜNDEM

LYS BAŞVURULARI BAŞLADI