Muğla'da 830 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Yatağan İlçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma ekiplerinin bir evde yaptıkları aramada sahte içki üretimi yapılan gizli bir bölüm ve toplamda 830 litre sahte içkiye el konuldu.



Yaklaşan turizm sezonu öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından kaçak içki ve sahte içki imal edilebilecek bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesinde bir evde kaçak içki imal edildiği duyumu alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Yatağan İlçe Jandarma ekipleri belirlenen adreste arama çalışması yaptı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin içerisinde satışa hazır durumda mutfak kısmının tabanında özel olarak hazırlanmış gizli bölümde toplam 30 litre ve sahte içki ele geçirildi. Araştırmasını sürdüren jandarma ekipleri hayvan ahırının altında özel olarak hazırlandığı tespit edilen bölümde yerde 220 litrelik varillerde üzerinde damıtma tertibatı bulunan 3 adet tam dolu, birisi yarım dolu vaziyette yaklaşık 800 litre toplamda 830 litre sahte içkiye el konuldu.

Sahte içki üretimi yapılan mahallede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de sahte içkilerden numune alarak laboratuvarda inceleme yapacak. Sahte içki üretimi ile ilgili olarak üç kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.